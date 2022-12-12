Обледенение не признали преступлением

Как стало известно «Ъ», Следственный комитет России (СКР) завершил расследование инцидента с самолетом Airbus-321, летевшим 2 декабря 2021 года рейсом Магадан–Новосибирск. Из-за сильного обледенения у авиалайнера отказал ряд систем, воздушное судно с более чем 200 людьми на борту совершило экстренную посадку в Иркутске. У следствия не осталось претензий ни к пилотам авиакомпании S7 («Сибирь»), ни к наземным службам аэропорта вылета, где лайнер обработали противообледенительной жидкостью,— уголовное дело было прекращено с формулировкой «в связи с отсутствием события преступления». Отказ систем, установило следствие, произошел из-за совокупности факторов,в том числе из-за сложных погодных условий в аэропорту Магадана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следственные мероприятия в Airbus-321

Фото: Восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР Следственные мероприятия в Airbus-321

Фото: Восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР

СКР прекратил уголовное дело в связи с инцидентом, произошедшим с самолетом Airbus-321 авиакомпании S7. Об этом «Ъ» рассказала официальный представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Екатерина Петрушина.

2 декабря 2021 года пассажирский Airbus-321 вылетел из Магадана в Новосибирск. На его борту находились 202 пассажира, среди которых трое детей, и семь членов экипажа. Лайнер до пункта назначения не долетел: воздушное судно совершило вынужденную посадку в аэропорту Иркутска «по причине обледенения с последующим отказом его систем и переходом в режим минимального функционирования». Посадка в Иркутске была произведена благополучно, в результате авиапроисшествия никто не пострадал.

Пассажиры сообщили, что во время полета борт сильно раскачивало и трясло. Согласно показаниям самописца Airbus, лайнер, выполняя крены до 47 градусов, задирал нос, отклоняя его от горизонтали на 44 градуса, и мгновенно опускал его, устремляясь к земле, буквально падал, теряя за четыре минуты около 2,5 км высоты, и медленно набирал ее снова.

Летчики передали в эфир международный сигнал бедствия Mayday, сообщающий о том, что экипаж не в состоянии контролировать ситуацию и самолет неуправляем.

По распоряжению главы Росавиации Александра Нерадько ведомство организовало собственное расследование произошедшего. В частности, было установлено, что простоявший на летном поле более двух часов перед вылетом в Новосибирск Airbus-321 оказался укрыт толстым слоем снега, а при подготовке к вылету у самолета были обработаны противообледенительной жидкостью только крылья и хвостовой стабилизатор.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Версия о том, что Airbus-321 был обработан некачественной противообледенительной жидкостью, была опровергнута.

«Эта версия была в первую очередь проверена. Установлено, что противообледенительная жидкость соответствует ГОСТам и требованиям, предъявляемым в РФ к таким жидкостям»,— ранее заявлял руководитель отдела криминалистики следственного управления Сергей Синяков.

Спустя год расследование инцидента было завершено. «Оказание АО "Аэропорт Магадан" и АО "Авиакомпания «Сибирь»" услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, не нашло своего подтверждения,— сказала «Ъ» Екатерина Петрушина.— Обстоятельства осуществления АО "Аэропорт Магадан" предполетного обслуживания указанного воздушного судна, в том числе противообледенительной обработки, исключительно благоприятным образом повлияли на защиту самолета от обледенения».

Следователи считают, что отсутствие противообледенительной обработки фюзеляжа Airbus-321 не свидетельствует о некачественном оказании услуг аэропортом, поскольку обработке подвергались только те элементы воздушного судна, которые отметил в соответствующей заявке его командир.

В свою очередь, считает следствие, непринятие экипажем решения о противообледенительной обработке фюзеляжа Airbus-321 никак не повлияло на безопасность полета.

Снег с фюзеляжа сдул поток воздуха при взлете. В управлении СКР отметили, что при проведении осмотра самолета в аэропорту Иркутска следов обледенения на фюзеляже не обнаружили.

Согласно выводам следствия, отказ отдельных систем самолета произошел в результате совокупности отдельных факторов. Среди них сложные погодные условия в аэропорту Магадана, характеризующиеся сильными обледенением и турбулентностью, образованием «барьерного льда» перед приемниками воздушного давления (среди прочих параметров эти датчики передают в кабину пилотов информацию о скорости полета машины), которые возникли вне зоны видимости экипажа перед самым взлетом.

«Напротив, после возникновения нештатной ситуации в полете экипажем воздушного судна приняты исключительным меры по его управлению, которые позволили благополучно завершить полет, сохранив жизнь пассажирам и имущество — авиакомпании»,— отметила Екатерина Петрушина.

В итоге следователи прекратили уголовное дело об оказании некачественных услуг с формулировкой «в связи с отсутствием события преступления».

Кроме того, стало известно, что следственные органы не нашли в действиях работников аэропорта и экипажа признаков преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна).

Константин Воронов, Новосибирск