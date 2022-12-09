Ближайшие недели будут окрашены подготовкой к праздникам, планированием отдыха и, конечно, подарками. С последним пунктом всегда легче определиться, когда есть примеры. Наши идеи для подарков (от украшений до элементов гардероба) — в гиде «Коммерсантъ Стиль».

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Anne Semonin, сыворотки с белым, желтым и розовым золотом 24К: подтягивают кожу, уменьшают морщины, стимулируют выработку коллагена. Цена: 53 820 руб.

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Age Of Innocence, босоножки из натуральной кожи Mimi Gold. Цена: 31 100 руб.

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Lime, сумка на плечо, декорированная стразами. Цена: 4999 руб.

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Lime, серьги с подвесками из разноцветных искусственных камней и застежкой-пусетой. Цена: 1799 руб.

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12 storeez, платье Rose из тафты тутового шелка. Цена: 22 980 руб.

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Берет Cocoshnik Headdress из натуральной кожи от российской марки головных уборов Cocoshnik Headdress. Подойдет тем, кто любит экспериментировать с аксессуарами (а, допустим, шерстяной берет в коллекции уже есть).

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12 storeez, стеклянный «снежный» шар с миниатюрной рождественской каруселью и медвежатами. Цена: 5980 руб.

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Certified Int., банка для печенья серии «Тихая ночь», керамика, 8490 руб.

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Babor, рождественский календарь Advent Calendar 2022. В него входит 24 ампулы для красоты и сияния кожи. Цена: 7310 руб.

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Krosno, набор фужеров для шампанского «Романтика», 6 шт. Цена: 9534 руб.

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Пуховик Presice. Французская марка разработала унисекс-пуховик специально для холодного сезона в России. Внутри куртка наполнена гусиным пухом, который защитит от морозов. Снаружи модель дополнена объемным воротником, чтобы лучше защищаться от ветров и метелей.

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Michael Aram, менажница двухсекционная «Гранат», сталь нержавеющая. Цена: 32 640 руб.

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Lime, платье мини с пайетками и пряжкой из кристаллов. Цена: 6999 руб.

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12 storeez, босоножки из бархата и кожи. Цена: 14 980 руб.

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Детское платье LOLOCLO. Встречать Новый год со стилем положено не только взрослым. Да и потом, приучать ребенка к хорошему вкусу никогда не рано. LOLOCLO представили коллекцию новогодней одежды для детей, причем как для девочек, так и для мальчиков.

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Kim, сумка Joy Chestnut Bag из натуральной кожи. Цена: 27 000 руб.

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Comfort Zone, адвент-календарь, состоящий из 12 бестселлеров в мини-формате. Цена: по запросу.

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Дарить обувь стоит только самым близким, иначе велик риск промахнуться. Однако если уж и дарить зимние варианты, то надежные, как эти сапоги Doucal`s. Тем более что подобные модели вряд ли скоро (или вообще когда-то) выйдут из моды.

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Бесцветный крем для обуви John Lobb, который позволит защитить ее как от снега и слякоти, так и от реагентов. К подарочному набору можно добавить, например, галоши, которые надеваются сверху, для весеннего сезона, когда снег начнет таять и обувь нужно будет защищать от воды. Цена: 8900 руб.