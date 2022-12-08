Кинотеатры в Петербурге начнут перепрофилировать под офисы

Площади закрывшегося кинотеатра «Каро 7 Лиговъ» в одноименном ТРК начали перепрофилировать под офисы. Об этом рассказала директор департамента офисной недвижимости петербургского отделения консалтинговой компании NF Group (ex- Knight Frank St. Petersburg) Регина Волошенко.

Брокеры прогнозируют масштабное сокращение площадей кинотеатров в Санкт-Петербурге по аналогии с Москвой. По оценке госпожи Волошенко, учитывая специфику планировки кинотеатров, работы в кинотеатре ТРК «Лиговъ» могут быть завершены в 2023 году.

Кинотеатр сети «Каро» на семь кинозалов работал здесь с 2011 по 2021 годы. После сильных ограничений во время пандемии собственники стали активнее задумываться об оптимизации. На смену кинотеатрам приходят спортивные клубы и развлекательные объекты. К примеру, в Москве в районном ТЦ «Щука» на месте части огромного кинотеатра «Каро» на 7 тыс. кв. м. появился флагманский фитнес-клуб DDX.

«У "Каро" улучшилась эффективность, потому что они оставили нужное для себя количество залов. Для торгового центра это плюс — появилась новая функция, это дало плюс 2000 к трафику»,— говорит региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

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