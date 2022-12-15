В 2022 году производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях в России, увеличилось более чем на 20% по сравнению с прошлым годом. О том, как фармацевтической отрасли в период санкций и геополитического кризиса удалось не только сохранить, но и улучшить свои показатели, о главных трендах этого рынка и новых лекарственных препаратах рассказала замгендиректора «Валента Фарм» по маркетингу и продажам Снежана Черногорцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замгендиректора «Валента Фарм» по маркетингу и продажам Снежана Черногорцева

Фото: Предоставлено пресс-службой «Валента Фарм» Замгендиректора «Валента Фарм» по маркетингу и продажам Снежана Черногорцева

Фото: Предоставлено пресс-службой «Валента Фарм»

— Как бы вы охарактеризовали текущую ситуацию на российском фармрынке и то, как происходящие в мире события повлияли на него?

— Несмотря на то что сейчас наша страна может столкнуться с некоторым дефицитом в области уникальных препаратов зарубежных компаний, необходимые лекарства для основных нозологий по-прежнему доступны для пациентов, и многие из них выпускаются отечественными производителями. В их числе — противовирусные, антигистаминные, обезболивающие, антимикробные, антибактериальные и многие другие препараты. Среди безрецептурных лекарств в нашей стране большинство потребностей закрыты российскими традиционными оригинальными препаратами или отечественными аналогами западных производителей. Более того, сейчас российские фармкомпании интенсивно работают над созданием инновационных препаратов для лечения сложных, в том числе орфанных, заболеваний.

Если говорить конкретно о «Валента Фарм», мы продолжаем инвестировать в развитие нашего портфеля и разработку инновационных рецептурных и безрецептурных препаратов. Этот курс компания брала изначально, и сегодня он как никогда актуален.

— Наряду с импортозамещением какие еще тренды 2022 года вы бы отметили?

— Одной из главных тенденций последних лет в области фармацевтики является развитие e-commerce. Осенью текущего года был одобрен эксперимент по интернет-торговле рецептурными препаратами. Этому способствовал успешный опыт торговли безрецептурными лекарствами, который участники рынка приобрели во время пандемии коронавирусной инфекции. Мы, как компания, заинтересованная в том, чтобы фармацевтический рынок развивался в соответствии с современными трендами, видим в этом направлении большой потенциал. Во-первых, это позволяет повысить скорость получения препаратов пациентами и сократить зависимость от посторонней помощи, особенно для тех, для кого вылазка в аптеку не всегда простая задача,— это прежде всего маломобильные граждане, пожилые люди, пациенты с орфанными заболеваниями, да и в целом мы с вами, когда болеем, а лекарства необходимы здесь и сейчас. Во-вторых, это качественно повышает доступность препаратов, так как не всегда поблизости есть круглосуточные аптеки, а лекарства в ряде случаев могут быть необходимы экстренно. Стоит также отметить, что масштабирование данной инициативы в большой степени снизит остроту вопроса доступности препаратов для редких заболеваний, которые, как правило, не продаются в аптеках из-за отсутствия на них спроса, в том числе из-за возникающих краткосрочных логистических сложностей.

— Одна из важных составляющих успешного импортозамещения — локализация производства. Как у вас обстоят с этим дела?

— «Валента Фарм» — одна из немногих фармацевтических компаний с собственным современным научно-производственным комплексом на территории РФ. Все это, безусловно, дает нам преимущество в нынешних экономических условиях.

Площадка в подмосковном Щелково введена в эксплуатацию в 2017 году. Это одно из крупнейших высокотехнологичных производств во всей Восточной Европе площадью 19 тыс. кв. м, на мощностях которого выпускается порядка 100 млн упаковок препаратов в год. На территории нашего комплекса помимо производственных цехов также расположен современный научно-исследовательский центр, на базе которого ведутся инновационные разработки новых лекарственных средств, а также решаются вопросы по локализации при необходимости. Мы искренне гордимся нашим производством, поскольку в основе всех процессов и операций лежат качество, эффективность и безопасность нашей продукции. Это и определяет ДНК нашей компании.

Мы активно работаем над расширением локальных производственных площадок, в частности над строительством нового высокотехнологичного цеха жидких нестерильных форм. Все это было бы невозможно без поддержки со стороны государства. Например, мы получаем налоговые льготы от Московской области, субсидии на развитие инженерной инфраструктуры, покупку нового оборудования, а также льготные процентные ставки по кредитованию.

— Какими достижениями вашей компании за текущий год вы гордитесь больше всего?

— В 2022 году произошло много знаковых для компании событий. Так, в этом году мы возобновили производство фенотропила, можно сказать, вернули легенду на рынок. Фенотропил — препарат с богатой историей и широким спектром назначений, в том числе для повышения концентрации внимания и улучшения мозговой деятельности среди разных возрастных групп в условиях высоких нагрузок и в состоянии стресса, что особенно актуально в сегодняшнее время. Кроме того, мы вывели на рынок по-настоящему инновационный препарат атериксен — первый препарат, который можно и нужно применять в качестве упреждающей противовоспалительной терапии. Он помогает снизить факторы, провоцирующие цитокиновый шторм, в том числе при COVID-19.

Большие результаты показал и наш препарат граммидин: прирост его продаж за год составил 41%. В разгар сезонных и вирусных заболеваний предпочтение потребители отдавали граммидину, поскольку препарат помогает справиться с основным симптомом заболеваний — болью в горле, что еще раз подтверждает его эффективность.

Не менее весомым событием для нашей компании стало включение ингавирина в 16-ю версию Методических рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Ингавирин уже давно существует на рынке и хорошо зарекомендовал себя как среди врачебного, так и пациентского сообщества, в том числе во время пандемии свиного гриппа в 2009 году. Многочисленные клинические исследования (более чем за 15 лет присутствия препарата на рынке было проведено 12 клинических исследований) показали, что ингавирин умеет эффективно бороться с острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, включая типы А, В и свиной A (H1N1), который бушует у нас в настоящее время. Все проведенные исследования, в том числе двойные слепые, рандомизированные, плацебо-контролируемые клинические исследования по оценке эффективности и безопасности, соответствуют мировым стандартам доказательной медицины.

Мы не остановились на этом, и в разгар пандемии, в 2020 году, стали проверять способность ингавирина снижать проявления симптомов COVID-19 и сокращать время до выздоровления пациентов. Результаты двух исследований показали его действенность против новой коронавирусной инфекции как у амбулаторных, так и у госпитальных больных. По результатам исследований ингавирин включен в список возможных к назначению лекарственных средств для лечения COVID-19 Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

— Какие планы у компании на следующий год с учетом перспектив развития фармацевтической отрасли РФ?

— Что касается прогнозов в российской фармотрасли, то, на мой взгляд, основными трендами должны стать разработка собственных препаратов, активное инвестирование в исследования, инновации, максимальная локализация производства. В нынешних реалиях критически важно не стоять на месте — необходимо постоянно совершенствоваться и активно работать над созданием и внедрением инновационных практик.

Последние несколько лет мы продолжаем инвестировать как в разработку новых препаратов, так и в дальнейшие исследования уже существующих продуктов компании. Мы продолжаем выстраивать эффективный диалог как с научным медицинским сообществом, так и с государством, чтобы находиться в центре актуальных проблем и открытых вопросов и максимально оперативно, но при этом эффективно и безопасно для пациентов закрывать потребности, связанные со здоровьем и качеством жизни людей. Еще одной приоритетной задачей было и остается развитие собственных производственных мощностей, расширение научно-производственного комплекса и активная локализация производства препаратов портфеля. Российская медицинская наука и фармацевтическая отрасль интенсивно развивались последние десятилетия, ориентируясь на лучшие мировые практики, при этом и то и другое стоит на серьезном фундаменте советской школы — это сильная точка опоры и гарантия уверенности для дальнейшего качественного роста.

Евгений Кузнецов