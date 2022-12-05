В Испании изъяли три конверта с глазами животных, адресованные диппредставительствам Украины

Полиция Испании изъяла с почты три конверта с глазами животных. Они были адресованы посольству Украины в Мадриде, а также диппредставительствам в Барселоне и Малаге. Полиция начала расследование этих инцидентов. Об этом сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

«Всего у нас уже 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах»,— написал господин Николенко в своем Facebook (принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной Meta).

2 декабря Олег Николенко сообщил, что в девять украинских диппредставительств в Европе поступили конверты с глазами животных. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал это хорошо спланированной кампанией террора и запугивания дипломатических представительств страны.

Также на прошлой неделе был ранен сотрудник посольства Украины в Мадриде. Он открыл конверт, предназначавшийся для украинского посла Сергея Погорельцева. После вскрытия конверта сработало спрятанное в нем небольшое взрывное устройство. В тот же день в Испании нашли два конверта с бомбами.

О том, что происходит на 285-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко