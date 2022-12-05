Доплатное телевидение

Один из крупнейших операторов спутникового ТВ «Триколор» запросил грант на софинансирование выпуска телевизионных приставок, планируется, что производить устройства будет аффилированная с оператором компания. Это не первый проект замещения иностранного ПО для ТВ-приставок, представленный властям, при этом число новых абонентов платного ТВ по итогам января—сентября не увеличилось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Национальная спутниковая компания (бренд «Триколор») запросила грант на 6,9 млрд руб. на внедрение новых телевизионных приставок производства АО «НПО "Цифровые телевизионные системы"» (входит в GS Group), следует из имеющегося у “Ъ” паспорта проекта, отправленного в центр компетенций разработки (ЦКР) «Фиксированная связь» (объединяет представителей разных отраслей, которым необходимо заместить иностранный софт), который курирует Минцифры. Общая стоимость проекта, согласно паспорту, оценивается в 21,1 млрд руб., рабочая группа направила его на доработку. В «Триколоре» и Минцифры не ответили “Ъ”.

Важность проекта в документе обосновывается «занятием рынка зарубежными поставщиками и производителями». В их числе указаны бренды из Китая (Zidoo, Sichuan Jiuzhou), Южной Кореи (Humax) и Франции (Thomson). Упомянуты и устройства британского кабельного оператора Sky, не оказывающего услуги в России, а также ряд телеприставок производства самой GS Group. В GS Group не пояснили, какие зарубежные технологии используют в устройствах.

Согласно паспорту проекта, «Триколор» рассчитывает на выпуск от 800 тыс. до 3 млн телеприставок в год, в том числе для других операторов платного ТВ («Ростелеком», «ЭР-Телеком»), а также SberDevices и «Воентелекома». Приставку планируется оснастить Wi-Fi и встроенной поддержкой протокола Zigbee, позволяющего управлять совместимыми устройствами «умного» дома (сейчас приставкам от GS Group требуется для этого отдельный модуль). Серийное производство приставок планируется начать во втором квартале 2023 года, на третий же квартал намечен старт продаж заказчикам, указано в документе.

Другой проект, касающийся спутникового телевидения, был направлен ООО «Триколор» в ЦКР «Спутниковая связь». Согласно его паспорту, GS Labs (ООО «Цифра», также входит в GS Group) потратит 250 млн руб. внебюджетных средств на доработку систем управления цифровыми правами. Авторы проекта заявляют, что при использовании иностранных систем (от Irdeto, Verimatrix, Conax и т. д.) есть риск блокировки приставок и «рассылки информации провокационного характера». К 2025 году планируется развернуть систему у пяти операторов платного ТВ. “Ъ” не удалось найти контактные данные ООО «Триколор».

Проект по разработке и внедрению ТВ-приставок в ЦКР «Фиксированная связь» ранее подавал и «ЭР-Телеком», он оценивается в 3,36 млрд руб. собственных средств, но подразумевает преимущественно локализацию ПО. Все проекты «Эр-Телекома» оценивались в 27,5 млрд руб. (см. “Ъ” от 30 ноября). Финансирования по аналогичному механизму просили и телеканалы (см. “Ъ” от 16 ноября).

Намерения GS Group выпускать до 3 млн устройств в год обозначены из расчета на модернизацию устройств у существующих пользователей платного ТВ, «речь явно не об одном только подключении новых абонентов», говорит гендиректор ГК AltegroSky Сергей Пехтерев. Затраты, обозначенные в проекте, могут объясняться желанием ввести в работу новые автоматические производственные линии. Гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов считает, что при оценке планов по количеству выпущенных приставок «нужно ориентироваться на нижнюю границу диапазона», так как рынок платного ТВ «практически не растет». В феврале «ТМТ Консалтинг» сообщал, что по итогам 2021 года количество абонентов платного ТВ выросло на 0,6% год к году, до 46,5 млн, на том же уровне оно осталось и к концу третьего квартала 2022 года.

Юрий Литвиненко