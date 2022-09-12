Спроса не хватает даже на предложение

Уточненные данные статистики ВВП во втором квартале показывают, что природа текущей видимой экономической стабильности — это совпадение одновременно спада и спроса, и предложения, взаимно уравновешивающих друг друга. ВВП во втором квартале, по новым оценкам Росстата, сократился на 4,1%, при этом, по оценкам Банка России, действие шоков спроса и предложения в июле—августе продолжалось, а ситуация развивалась, вероятно, в сторону общего спада — его ждали летом, но он вполне может оказаться отложенным.

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Росстат незначительно (на 0,1 процентного пункта) увеличил оценку сжатия экономики во втором квартале 2022 года — до 4,1% в годовом выражении, опубликовав свои данные о производстве ВВП. Предварительные оценки, сделанные на основе опубликованной ранее отраслевой статистики (см. “Ъ” от 6 сентября), совпадают с данными статистиков. За некоторое ухудшение оценки статистиков ответственна промышленность, но лидером падения во втором квартале стала прежде всего оптовая торговля (доля добавленной стоимости всей торговли максимальна среди секторов в ВВП — 14,5%), а закрывали тройку антилидеров с сопоставимыми темпами годового спада обработка и транспорт. «Именно в этом секторе сидит основная часть валовой добавленной стоимости (ВДС) газовой промышленности (на торговлю газом в ВДС приходится больше, чем на его добычу,— это противоречит экономическому смыслу, но так устроена наша статистика)»,— замечают авторы Telegram-канала MMI.

Вместе с этим подробные отраслевые комментарии, сделанные на основе своих региональных исследований, опубликовал Банк России. «Природа текущего спада экономической активности значительно различается на секторальном уровне. В экспортно ориентированных секторах отмечалась тенденция снижения внешнего спроса, в результате чего снижение темпов роста выпуска сочеталось со снижением темпов роста цен на продукцию. В секторах, активно использующих импорт для производства товаров и услуг, превалировало снижение предложения, из-за чего одновременно со снижением темпов роста выпуска наблюдалось повышение темпа роста цен»,— поясняется в сентябрьском комментарии регулятора о региональной экономике.

Мониторинг финансовых потоков ЦБ, как и другие опережающие индикаторы, свидетельствует о развороте экономики вниз после непродолжительной стабилизации во втором квартале.

Объем входящих платежей (взвешенных по доле отраслей в ВВП), прошедших через платежную систему Банка России, за август 2022 года снизился на 1% по сравнению со средним уровнем второго квартала, а исходящих — на 5,4% соответственно. Без учета добычи нефтепродуктов и госуправления входящие платежи снизились на 2,5%. «Оперативные индикаторы свидетельствуют о сохранении выпуска ниже уровней 2021 года и в третьем квартале. Снижение экономической активности носит комплексный характер и сопровождается изменением спроса и предложения»,— заключают аналитики регулятора, указывая на действие продолжающегося структурного шока.

В свою очередь, аналитики Telegram-канала MMI подсчитали, что экономика РФ уже откатилась более чем на четыре года назад: ВВП во втором квартале был на 0,6% ниже, чем во втором квартале 2018 года, но на 2,1% выше, чем в том же квартале 2017 года. С учетом сезонности во втором квартале по сравнению с первым кварталом 2022 года экономика, по их оценке, снизилась на 5,7%, а в третьем квартале падение может замедлиться до 1–1,5% ко второму кварталу и ускориться до 5–5,5% в годовом выражении. На этом фоне сентябрьские макроэкономические консенсус-прогнозы FocusEconomics (см. “Ъ” от 8 сентября) и ЦБ улучшены на текущий и ухудшены на 2023 год — пул аналитиков Банка России сходится на том, что экономика в 2022 году сожмется на 4,2% против 6%, ожидавшихся ранее.

Между тем экономисты департамента исследований и прогнозирования (ДИП) ЦБ ранее отмечали, что отскок экономической активности в конце второго квартала во многом объясняется нереализовавшимися ожиданиями беспрецедентного обвала экономики в текущем году и ее быстрым восстановлением в обозримом будущем (см. “Ъ” от 9 сентября). Если первое вполне очевидно, то второе — совершенно нет, и ожидания этой осенью могут заметно ухудшиться. Помимо развития событий на Украине, текущая динамика инфляции указывает на затухание дефляционных тенденций в августе. Комментируя макроконсенсус-прогноз ЦБ, аналитики Telegram-канала «Твердые цифры» замечают, что оценки на следующий год по ключевой ставке (6,8%) не учитывают проинфляционные риски, которые возникают с ростом расходов бюджета в 2022–2023 годах — на 20% в этом и темпами выше инфляции в следующем годах. О них ранее предупреждали и в ДИП ЦБ, при этом рост расходов, видимо, должен создавать спрос больший, чем потенциальное падение частного спроса даже в негативных сценариях развития ситуации в экономике РФ.

Судя по оценкам основных показателей платежного баланса в январе—августе 2022 года, профициты внешней торговли и счета текущих операций хотя и остаются высокими, но тренд явно развернулся вниз. «С учетом ухудшающейся конъюнктуры сырьевых рынков, усиливающихся ограничений (запрет на экспорт угля в ЕС с 10 августа), а также добровольного ухода с газового рынка ЕС можно ожидать дальнейшего сокращения экспорта из РФ. При этом импорт плавно восстанавливается (особенно потребительские товары). Такая динамика экспорта и импорта будет вести к уменьшению профицита внешней торговли. До конца года он будет внушительным. А дальше все зависит от того, как сработает 6-й пакет санкций ЕС»,— рассуждают аналитики Telegram-канала MMI. В воскресенье, 11 сентября, министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что РФ точно не будет продавать себе в убыток или ниже себестоимости нефть и газ в случае введения потолка цен на них странами G7. «Торговое сальдо — это сейчас главный фактор, оказывающий влияние на рубль (и удерживающий от провала динамику ВВП.— “Ъ”). И если сальдо схлопнется, то девальвацией до 70–75 (чего многие ждут) дело не ограничится»,— заключают авторы Telegram-канала MMI.

Алексей Шаповалов