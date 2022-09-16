Для спасения Сережи Дятченкова не хватает 729 607 руб.

Невролог реабилитационного центра «Три сестры» Олег Прорвич (д. Райки, Московская обл.): «В результате полученной травмы у Сергея поврежден позвоночник и спинной мозг в шейном отделе, нарушены двигательные функции и снижен мышечный тонус в руках и ногах. Предыдущие курсы реабилитации дали значительное улучшение. Сергей стал более самостоятельным, достает одежду из шкафа, сам одевается и раздевается, надевает носки и кроссовки. Управляя коляской, поднимается по пандусу под углом 30 градусов; набирает текст на клавиатуре двумя руками. Реабилитацию нужно продолжить: мы должны научить мальчика самостоятельно садиться и ложиться с подъемом ног на кровать, ползать на четвереньках, контролируя мышцы таза и спины. Главная цель — подготовка к вертикализации с опорой на ходунки».

Стоимость реабилитации 1 457 607 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 700 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Смоленск» соберут 28 тыс. руб. Не хватает 729 607 руб.

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