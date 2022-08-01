Средь бела ДНЯО

США предлагают России возобновить замороженные на фоне конфликта вокруг Украины переговоры по контролю над вооружениями. Об этом в понедельник заявил американский президент Джо Байден, напомнив, что Москва и Вашингтон сотрудничали в этой сфере «даже на пике холодной войны». Ранее об открытости к диалогу по обеспечению стратегической стабильности говорил и президент РФ Владимир Путин. Рассчитывать на скорое возобновление двусторонних переговоров, однако, не приходится: из обращения Джо Байдена следует, что сначала Москва должна выполнить ряд условий Вашингтона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Джо Байден

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Джо Байден

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В понедельник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась десятая обзорная конференция по выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Участникам мероприятия направили приветствия несколько глав государств, включая Владимира Путина и Джо Байдена. Президент РФ в своем обращении напомнил, что «за более чем полвека своего существования договор стал одним из ключевых элементов международной системы безопасности и стратегической стабильности».

Предусматриваемые ДНЯО обязательства в сферах нераспространения, разоружения и мирного использования атомной энергии, по словам Владимира Путина, «в полной мере отвечают интересам как ядерных, так и неядерных стран».

«Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана»,— заявил российский президент, повторив знаменитую формулу лидеров СССР и США Михаила Горбачева и Рональда Рейгана 1985 года о недопустимости ядерной войны. Напомним, в ходе своей прошлогодней встречи в Женеве Владимир Путин и Джо Байден упомянули эту формулу в совместном заявлении по стратегической стабильности, после чего уже в начале этого года с ее переподтверждением впервые выступила вся ядерная «пятерка» (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция).

Однако после ввода российских войск на Украину США и их союзники обвинили Москву в повышении рисков ядерной войны, в том числе за счет ужесточения риторики. По их мнению, действия России нарушают как дух, так и ключевые положения ДНЯО (см. “Ъ” от 28 июля). По случаю открытия конференции в Нью-Йорке главы внешнеполитических ведомств США, Великобритании и Франции выпустили совместное заявление, призвав Россию «прекратить ее безответственную и опасную ядерную риторику и поведение, придерживаться своих международных обязательств и подтвердить — словом и делом — принципы, изложенные в последнем (январском.— “Ъ”) заявлении лидеров о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений».

Владимир Путин в понедельник между тем заверил, что «как государство—участник ДНЯО и один из его депозитариев (то есть хранителей.— “Ъ”) Россия последовательно следует букве и духу договора». Полностью, по его словам, выполнены и обязательства РФ в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений.

Напомним, Москву и Вашингтон связывает последнее из продолжающих действовать знаковых соглашений в сфере контроля над вооружениями — Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В январе 2021 года Владимир Путин и Джо Байден договорились о продлении этого соглашения на пять лет, до 2026 года, а в июне запустили двусторонний «диалог по стратегической стабильности», целью которого должна была стать выработка нового договора или серии договоров на смену ДСНВ. Делегации успели провести два раунда очных переговоров, после чего процесс застопорился. После признания Россией независимости ДНР и ЛНР и начала военной операции на Украине США объявили о приостановке своего участия в диалоге.

Из обращения Джо Байдена 1 августа по случаю открытия обзорной конференции по ДНЯО, однако, следует, что США готовы возобновить сотрудничество с Россией в этой сфере.

«Я работал над контролем над вооружениями с самых первых дней своей карьеры, и состояние ДНЯО всегда основывалось на значимых взаимных ограничениях вооружений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Даже на пике холодной войны Соединенные Штаты и Советский Союз могли работать вместе, чтобы поддержать общую ответственность и обеспечить стратегическую стабильность»,— подчеркнул он. И объявил: «Моя администрация готова оперативно провести переговоры о новых рамках контроля над вооружениями, которые могли бы прийти на смену истекающему в 2026 году ДСНВ».

Российские официальные лица ранее не раз подчеркивали, что и Москва готова продолжить переговоры с Вашингтоном.

30 июня об этом заявил Владимир Путин: «Россия открыта к диалогу по обеспечению стратегической стабильности, сохранению режимов нераспространения оружия массового уничтожения, улучшению ситуации в сфере контроля над вооружениями». В то же время в Москве всегда подчеркивали, что мяч на стороне Вашингтона, поскольку диалог был прерван по его инициативе.

Наиболее жестко по этому поводу недавно высказался зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в бытность президентом в 2010 году подписавший ДСНВ с США. «Пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом (о возобновлении переговоров по стратегической стабильности.— “Ъ”). И ценят это как особую милость. А иначе это выглядит так: они нам — сплошные мерзости, а мы им — нате, пожалте, ядерную сделку,— написал он в своем Telegram-канале (орфография автора сохранена).— Непродуктивно, опасно и смотрится как проявление слабости. Пусть оценят такой диалог по-настоящему и просят о нем на всех улицах и в подворотнях».

Судя по заявлению Джо Байдена, американская сторона, однако, считает, что дело обстоит с точностью до наоборот.

Президент США дал понять, что о возобновлении переговоров речь может пойти только в случае выполнения Россией ряда условий.

Сформулированы они, впрочем, достаточно расплывчато: «Для переговоров нужен добросовестный партнер. Жестокая и неспровоцированная агрессия России на Украине разрушила мир в Европе и представляет собой атаку на фундаментальные принципы международного порядка. В этом контексте Россия должна продемонстрировать, что она готова возобновить работу по контролю над ядерными вооружениями с США».

При этом сразу после этой фразы в речи американского президента говорится о важности подключения Пекина к процессу контроля над вооружениями, из-за чего может сложиться впечатление, что администрация Джо Байдена нацелена на трехсторонние переговоры в формате США—РФ—КНР. Напомним, у предыдущего хозяина Белого дома Дональда Трампа запустить такой диалог не получилось.

Как бы то ни было, с учетом продолжающихся боевых действий на Украине и все более усиливающейся конфронтации между Россией и Западом, на скорое возобновление российско-американских контактов рассчитывать, скорее всего, не стоит. Тем более что российские официальные лица заявляют о расширении географического охвата «специальной военной операции», а на уже подконтрольных России территориях активно готовятся к проведению референдумов о вхождении в состав РФ. США и их союзники заранее дали понять, что воспримут объявление об изменении статуса этих земель как дальнейшую эскалацию — со всеми вытекающими.

На этом фоне алармизм генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша не вызывает удивления. «Геополитическая напряженность достигает новых высот, соперничество превосходит сотрудничество и взаимодействие, недоверие пришло на смену диалогу, а разобщенность — на смену разоружению. Страны стремятся к ложной безопасности, накапливая и тратя сотни миллиардов долларов на смертоносное оружие, которому нет места на нашей планете»,— посетовал он на открытии обзорной конференции по выполнению ДНЯО. По его словам, «в настоящее время наблюдается ядерная опасность, невиданная со времен разгара холодной войны» и «лишь один просчет, одна ошибка отделяет мир от ядерного уничтожения». «Пока что мировому сообществу невероятно везет. Однако удача — это не стратегия»,— отметил генсек.

Елена Черненко