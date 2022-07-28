Упали совсем до ДНЯО

Предстоящая обзорная конференция по выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — пожалуй, важнейшего международного соглашения в сфере безопасности — пройдет в крайне напряженной обстановке. США и их союзники считают, что ввод российских войск на Украину ставит под угрозу ключевые положения договора и повышает риски ядерной войны. Россия обвинения в свой адрес отвергает и призывает не усложнять и без того непростую задачу по поддержанию режима нераспространения. Эксперты, впрочем, считают, что шанс избежать жесткого клинча на конференции есть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков (в центре)

Фото: Thomas Peter / Pool / Reuters Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков (в центре)

Фото: Thomas Peter / Pool / Reuters

«Безответственное поведение»

Обзорная конференция по ДНЯО проходит каждые пять лет, и в соответствии с графиком вообще-то должна была состояться в апреле-мае 2020 года. Но в планы вмешался коронавирус, мероприятие пришлось перенести. Сначала на полгода, потом еще на полгода, а затем еще на год. И хоть в мире сейчас вновь регистрируют рост числа инфицированных, конференцию решено больше не откладывать: 1 августа в Нью-Йорк почти на месяц слетятся делегации из 191 страны—подписанта ДНЯО. Их задача — обсудить выполнение договора и в идеале принять по итогам мероприятия совместный документ, демонстрирующий приверженность всех государств этому важнейшему соглашению в сфере международной безопасности.

Однако сделать это будет крайне непросто. Еще в марте 2020 года (до переноса конференции) заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью “Ъ” прогнозировал, что на мероприятии будут «острые стычки, споры, столкновения» (см. “Ъ” от 6 марта 2020 года). С тех пор ситуация настолько усложнилась, что тогдашние проблемы кажутся еще цветочками.

Наиболее серьезные разногласия, как ожидается, возникнут вокруг военной операции на Украине, которую Россия начала 24 февраля. Представители США и ряда других западных стран заранее дали понять, что непременно поднимут эту тему на конференции, поскольку действия России, по их мнению, нарушают как дух, так и ключевые положения ДНЯО.

Прежде всего западные официальные лица обвиняют власти РФ в повышении рисков ядерной войны, в том числе за счет ужесточения риторики. Они ссылаются на речь Владимира Путина от 24 февраля, в которой президент РФ пригрозил странам, которые вмешаются в российскую военную операцию на Украине, «такими последствиями, с которыми они в своей истории еще никогда не сталкивались».

На Западе это восприняли как прямую угрозу применения ядерного оружия. И хоть с тех пор российские официальные лица на разных уровнях заверяли, что Россия не собирается задействовать свой ядерный арсенал в этой операции, обеспокоенность западных стран снять не удалось. В ходе брифинга для журналистов на этой неделе спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман в очередной раз назвал риторику российской стороны «провокационной» и противоречащей духу ДНЯО.

Из его комментариев и заявлений других западных официальных лиц следует, что на конференции Россию также обвинят в действиях, идущих в разрез с тремя столпами ДНЯО. Во-первых, с ядерным нераспространением: потому что, если бы Украина в начале 1990-х не отказалась от ядерного оружия, Россия вряд ли решилась бы нарушить ее суверенитет, а значит, государства, обладающие ядерным оружием неофициально (Израиль, Индия, Пакистан и Северная Корея) будут менее мотивированы распрощаться со своими арсеналами, а другие страны, наоборот, увидят дополнительный смысл в обретении таких вооружений.

Во-вторых, с разоружением: после начала боевых действий США заморозили диалог с Россией по стратегической стабильности, а значит, никакого сокращения арсеналов или новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями в ближайшее время ожидать не стоит. И в-третьих, с использованием атома в мирных целях: в ходе брифинга Адам Шейнман обвинил Россию в создании рисков для атомных электростанций на территории Украины.

По его словам, «безответственное поведение России» угрожает всем трем ключевым составляющим ДНЯО, о чем на конференции заявит и американская делегация, и делегации других западных стран. В то же время американский дипломат подчеркнул, что в целом он настроен оптимистично. «Несомненно, действия России окажут влияние на климат конференции, но мы полагаем, что, если соблюсти правильный баланс амбиций, реалистичного подхода и, возможно, компромисса, по прошествии четырех недель мы получим консенсусный документ, в котором будут обозначены способы обезопасить будущее, а также определено место договора в многополярном миропорядке»,— заявил он.

«Необоснованные инсинуации»

Судя по комментарию посольства России в США, российская сторона на конференции будет отстаивать позицию, что операция на Украине к ДНЯО отношения не имеет, а привнесение на эту площадку посторонних тем лишь «усугубит и без того непростую ситуацию в контексте стоящих перед международным сообществом задач по укреплению режима нераспространения». Ранее в дипмиссии призвали американских коллег «не забывать о ключевой роли договора в обеспечении глобальной безопасности и стабильности», «сосредоточиться на поддержании режима соглашения» и «заняться созданием условий для неконфронтационного и деполитизированного диалога».

«Считаем необоснованными инсинуации Запада по поводу якобы возникших в результате специальной военной операции рисков для ядерных объектов на украинской территории, а также обвинения в "бряцании ядерным оружием",— заявили в посольстве.— Надеемся, что Вашингтону и его союзникам хватит политической воли и здравого смысла поставить интересы сохранения ДНЯО выше конъюнктурных целей». Россия, как заверили в дипмиссии, «настроена на сотрудничество со всеми заинтересованными странами ради конструктивного проведения обзорной конференции, подтверждения приверженности положениям договора и его укрепления».

По мнению российских экспертов, успех конференции соответствовал бы интересам Москвы. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе экспертов ПИР-Центра Владимира Орлова и Сергея Семенова «Обзорная конференция ДНЯО: пределы возможного» (составлен в сотрудничестве с Российским советом по международным делам). Авторы отмечают, что за более чем 50 лет существования договора его конференции еще никогда не проходили в столь сложных условиях. «Даже трудные, пропитанные атмосферой разгара холодной войны конференции 1980 и 1985 годов собирались в относительно более благоприятной для режима ядерного нераспространения обстановке»,— сказано в докладе.

При этом среди факторов, которые негативно влияют на ситуацию вокруг ДНЯО, российские эксперты выделяют несколько иные проблемы, чем американские официальные лица. Во-первых, они пишут про деградацию обстановки в сфере стратегической стабильности. С момента проведения обзорной конференции 2015 года по инициативе США были списаны в утиль Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договор по открытому небу (ДОН), продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) было достигнуто в последний момент. «Слом этих важнейших договоренностей особенно опасен на фоне общего ухудшения военно-стратегических отношений между ядерными державами»,— говорится в докладе. Россия и США, напомним, обладают 95% ядерных арсеналов в мире.

Второй фактор — количественный рост (или реальная угроза роста) ядерных арсеналов государств—обладателей ядерного оружия, в том числе входящих в ДНЯО (Великобритании и Китая). В 2021 году Великобритания объявила о намерении нарастить потолки ядерного арсенала на 40%, на протяжении последних лет продолжаются спекуляции относительно реальных размеров ядерных сил КНР.

Третий — поляризация подходов к ядерному разоружению. По сравнению с 2015 годом произошла дальнейшая радикализация позиции неядерных государств по проблематике ядерного разоружения. Кульминацией этого процесса стали выработка и последующее вступление в силу Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). В июне состоялась первая конференция государств—участников этого нового соглашения. Ядерные державы, включая Россию, мероприятие проигнорировали, назвав контрпродуктивным (см. “Ъ” от 22 июня).

Четвертый — полураспад иранской ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД). В докладе ПИР-Центра сказано, что выход США из ядерной сделки в 2018 году и последовавшие за этим контрмеры Ирана перечеркивают достижения «нераспространенческой дипломатии» на иранском направлении. Как ранее писал “Ъ”, шансы на восстановление ядерной сделки с Ираном упали почти до нуля (см. “Ъ” от 10 июня).

И, наконец, пятый фактор — это распространение ядерного оружия и чувствительных технологий «для своих». В этой связи эксперты напоминают о критике России в адрес так называемых совместных ядерных миссий НАТО и новой проблеме: планирующейся в рамках проекта AUKUS передаче в распоряжение Австралии атомных подводных лодок. «Несмотря на то что США и Великобритания в рамках данного партнерства, по всей видимости, планируют исключить доступ Канберры к высокообогащенному урану, создается опасный прецедент, потенциально привлекательный для Японии, Южной Кореи и других союзников США»,— предупреждают авторы доклада.

Тем не менее они считают достижимым принятие «неамбициозного заключительного документа, возможно, короче обычного, подтверждающего жизнеспособность ДНЯО». В худшем же случае в Нью-Йорке может произойти «жесткое расплевывание, которое поставит под сомнение и ценность, и эффективность этого договора».

Елена Черненко