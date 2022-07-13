Российский Google залег на дно

Меня часто спрашивают в последнее время: а где «Яндекс»? Компания пропускает все крупнейшие мероприятия. Она отсутствовала как на ПМЭФ в июне (во всяком случае официально), так и на «Российской креативной неделе» в начале июля. При этом значительная часть дискуссий в рамках этих мероприятий была напрямую посвящена направлениям бизнеса «Яндекса»: разработка софта, музыка, кино, реклама. Но участники этих рынков, с которыми мне удалось пообщаться, или сами недоумевали, почему «Яндекс» «выпадает из повестки», или объясняли это желанием компании «дистанцироваться от мероприятий с участием властей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На этом фоне особенно ярко выделяется VK, который все предыдущие годы воспринимался скорее как догоняющий младший брат «российского Google». Теперь же, кажется, сложно найти направление, которое не интересовало бы VK. Западные санкции, в результате которых с российского рынка ушли многие зарубежные сервисы, дали фору в разных направлениях, которые холдинг и пытается занять. Редкая неделя обходится без новостей о новых проектах или сделках: от давно объявленной (но, судя по всему, несколько зависшей) покупки «Дзена» до свежих слухов о приобретении Skyeng.

«Яндекс» же, который многие годы фактически был главным технологическим брендом РФ, в том числе за рубежом, скромно молчит о развитии. Судя по информации, которая по крупицам просачивается в публичное поле, ведущий российский интернет-холдинг скорее занят тушением пожаров: спешно реорганизует зарубежные активы, оптимизирует внутреннюю структуру (в июне выделил «Кинопоиск», «Музыку», «Афишу» и финтех в отдельную бизнес-группу), борется с крупными утечками и сбоями вроде масштабных проблем с «Яндекс.Такси» 24 июня. Мои источники, знакомые с положением дел в холдинге, жалуются, что ему постоянно приходится отбивать масштабные DDos-атаки. Но сомневаюсь, что в этом смысле «Яндекс» уникален.

Никто из моих собеседников на рынке, а может быть и сам «Яндекс», пока не видит четкой картины ситуации в холдинге и его стратегии хотя бы на среднесрочную перспективу. Есть версия, что структура и организация «Яндекса» оказались отнюдь не такими устойчивыми и эффективными, как казались, и холдингу просто нужно больше времени для стабилизации в радикально изменившихся условиях. Что он оправится и продолжит развитие, сохранив позицию лидера российского интернет-рынка. Но есть и вариант, что полностью стабилизировать ситуацию не удастся и «Яндекс» понемногу покатится вслед за «Рамблером». И безусловно, есть версия, что реальный приоритет развития холдинга уже лежит за пределами РФ. В конце концов, в отличие от VK для «Яндекса» и его основателя Аркадия Воложа международное присутствие до последнего оставалось важной частью бизнеса и имиджа.