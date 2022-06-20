ПМЭФ — и точка

Светская жизнь ПМЭФ в этом году могла бы и не состояться, ведь никаких поводов праздновать капиталистические успехи явно не наблюдается. Тем не менее количество событий вечерней программы 25-го форума не уступило предыдущим, хотя по тональности они в основном поменялись. Мне, как светскому обозревателю, можно сказать, повезло, что форум проходит в июне. Осень или зима, по предсказанию главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, будут непростыми, поэтому там светская программа была бы, вероятно, сдержаннее, а победа крымских и краснодарских виноделов над французскими — окончательной. Пока же многие из приехавших в Петербург кулуарно делились друг с другом ощущением полного конца, но потом неизменно добавляли, что вот конкретно у них конкретно сейчас все в порядке. Но если сравнивать с предыдущими пятнадцатью годами (а не все уже помнят, что ПМЭФ, как и российская экономика, зажил с размахом далеко не с первых лет своего существования), то ощущение принужденности в воздухе висело. Да еще и погода не благоволила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В Сбербанке приняли решение ограничиться традиционным деловым завтраком, а вечерний прием даже в формате компактного культурного ужина все-таки отменили. Глава «Открытия» Михаил Задорнов еще в апреле лично раздумывал над артистом для традиционного «Квартирника», но на фоне новостей о слиянии с ВТБ решили ничего не устраивать. Организатор форума фонд «Росконгресс» в последние годы полюбил делать мегаприемы на Крестовском острове, но в этот раз поначалу планировал ужаться до скромного ужина человек так на 500, а в итоге и вовсе формально отказался от мероприятия. Их реальное соучастие в так называемом арт-коктейле Forbes Club выдавали только зонтики с логотипами, которые вручали каждому гостю — мероприятие проходило под холодным проливным дождем. Холдинг USM намеревался совместить ПМЭФ с отмечанием собственного десятилетия: говорят, даже изучали возможность пригласить певицу Адель. То ли гонорар оказался неподъемным, то ли приезд певицы в Россию стал однозначно невозможным — история умалчивает. К чести USM, там не стали обращаться, например, к каталогу РМГ Владимира Киселева (а именно он в отсутствие зарубежных звезд простер крыла над Дворцовой площадью: выступила вся поющая семья господина Киселева и некоторые другие артисты). А в планетарии, где когда-то во славу «МегаФона» пел Робби Уильямс, теперь во славу «Газпром Медиа Холдинга» читал Баста: размялся перед тем, как собрать полные «Лужники» в субботу.

Вообще, «Газпром» на этом форуме был, можно сказать, триедин и максимально активен. В тучном, как мы теперь понимаем, 2021 году не было даже традиционного приема Газпромбанка, а теперь «Газпром» провел арт-ярмарку «1703», Газпромбанк в филармонии дал концерт Дениса Мацуева и Хиблы Герзмавы (по этому поводу тротуар возле филармонии вымыли с мылом, а вход украсили парой елочек), ну а ГПМХ устроил премьерный показ сериала «Наследие» (ученые и подростки спасают мир от гибели, вполне себе актуально) прямо на потолке планетария (а на десерт вот еще и Бастой угостили). С ярмаркой, конечно, получилось очень по-петербургски: из 13 галерей, которые приняли в ней участие, 10 оказались московскими. Художники и галеристы Петербурга в массе своей решили, что под логотипом «Газпрома» продаваться в этом году не готовы — хотя нельзя сказать, что приказ о начале спецоперации отдал лично Алексей Миллер или что художники Петербурга раньше не делали ставку на востребованность среди менеджеров «Газпрома». На открытии ярмарки выступили губернатор Петербурга Александр Беглов и Алексей Миллер, причем господин Миллер наказал всем своим подчиненным (включая футболистов «Зенита») прислать ему потом фотографии купленных на ярмарке работ. Словом, оказал максимальную поддержку отечественному искусству.

В обстановке неоднозначной для веселья ситуации не только Газпромбанк пошел искать утешения в классике. Пианист Денис Мацуев выступил в четверг для ГПБ, а в пятницу для Совкомбанка. Правительство Нижегородской области, чувствуя свою значимость после прошлогоднего юбилея, устроило в Капелле концерт — силами возрожденного «Русского музыкального общества». Теодор Курентзис с оркестром был вынужден прервать на один вечер художественное руководство Дягилевским фестивалем в Перми, потому что ВТБ только с выступлением MusicAeterna видел возможность для проведения вечернего мероприятия. Программу вечера господин Курентзис закончил страстным «Болеро» Равеля. Впрочем, по-настоящему эмоциональным оказалось выступление главы ВТБ Андрея Костина: «В Петербурге особенно хорошо чувствуется, что Россия — часть Европы. Многие европейцы вносили свой вклад в развитие русской культуры. И Минкус, и Петипа, и многие другие — они здесь жили, творили, поднялись сами, подняли русскую культуру и подняли мировую культуру. Мне кажется, Теодор — один из таких». Также господин Костин рассказал, что после 24 февраля господин Курентзис попросил о встрече — и глава ВТБ уже было «примерно посчитал, сколько получится сэкономить, если Теодор уедет из России, тем более все мировые сцены его ждут». Но «он мне сказал, что он не предатель и он остается». Решению господина Курентзиса и речи господина Костина горячо аплодировали Борис Эйфман и его поклонник Сергей Иванов.

Другие выбрали классику эстрадную. МКБ пригласил клиентов на концерт Филиппа Киркорова. Это было в первый же вечер, и это было весело — уже со второй песни гости принялись подпевать во все горло тем песням, текст которых знаешь, даже если за творчеством артиста не следишь. Традиционно атмосферный прием РЖД в их собственном музее увенчало выступление группы «Любэ». Примерно половина администрации президента, вице-спикер Госдумы Александр Жуков и толпа прошли путь от песни «Рассея» к песне «Не валяй дурака, Америка». На бис коллектив исполнил «Атас». Ну у них, что ни песня, все в сердце веселеющего рабочего класса.

Пятничный вечер несколько примяло задержавшееся, а потом и затянувшееся пленарное заседание с участием Владимира Путина, Касым-Жомарта Токаева и Маргариты Симоньян. После него далеко не все делегаты нашли силы веселиться, кроме тех, конечно, кто отправился слушать «Я уеду жить в Лондон» в исполнении Григория Лепса в «Будда-баре».

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”