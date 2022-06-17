Кит не должен жить на суше

Самый лучший и эффективный инструмент, работающий в одной отрасли, далеко не всегда применим в другой, даже если из них вместе получается отличный бутерброд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Вот, например, глава Росрыболовства Илья Шестаков, выступая 16 июня на сессии «Мировой океан и глобальные трансформации: какой флот нужен России и миру» в рамках ПМЭФ-2022, предложил неожиданный вариант решения проблем экспортеров зерна, у которых возникли сложности с фрахтом иностранных сухогрузов на фоне военного конфликта РФ и Украины. Идею чиновник выдвинул вполне предсказуемую — брать пример с рыбаков, то есть ввести для экспортеров систему, аналогичную «квотам под киль». Так сказать, «бушель под киль».

У своих рыбаков служба несколько лет назад изъяла из общего допустимого объема вылова 20% прав на добычу минтая и сельди и распределила этот ресурс между игроками, которые обязались построить 55 судов для промысла и 24 завода для переработки рыбы. Экспортерам зерна предлагается строить, соответственно, зерновозы.

Однако, несмотря на очевидность предложения (ну странно было ждать от главы Росрыболовства чего-то специфичного для рынка хлеба, правда?), зерновики сильно удивились. Настолько, что комментировали идею «от печки», почти философскими категориями, растолковывая фундаментальные отличия выращивания зерна от промысла рыбы.

«Рыбопромышленники пользуются водными биологическими ресурсами, которые принадлежат государству и распределялись исходя из объемов добычи,— старательно объяснял один из участников рынка.— А экспортеры покупают каждую партию зерна у сельхозпроизводителей, которые не добывают его из земли, а выращивают. Приобретают семена, удобрения, технику, проводят посевную кампанию, а затем собирают урожай, часть которого продают внутренним потребителям, а часть — трейдерам для экспорта».

Квота на зерновом рынке — совсем иное понятие, чем на рыбном, она используется для гарантии обеспечения внутреннего спроса. Плюс экспортеры уже платят вывозную пошлину. Почему за право перепродать зерно нужно еще раз доплатить, они не понимают, а заказывать сухогрузы готовы и так.

В Минсельхозе дипломатично заявили, что считают рассмотрение инициативы «преждевременным». Тем более что и у рыбаков система работает не без проблем, они не раз жаловались на задержку строительство судов, трудности признавал сам господин Шестаков. Да, зерновозы гораздо проще, чем суда для рыбной отрасли. Но смогут ли верфи на фоне санкций и проблем с комплектующими поднять еще и кили под бушели — большой вопрос. Да, логистика — одна из ключевых проблем для экспортеров зерна, и решать вопрос нужно. Но все-таки, наверное, принимая во внимание фундаментальные отличия в работе разных отраслей.