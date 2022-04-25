Граждане не спелись с AYYA

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Отечественный смартфон «Ростеха» AYYA не оказался востребован на массовом рынке даже после резкого сокращения поставок иностранных брендов: как выяснил “Ъ”, за первый квартал продано менее 400 гаджетов. В госкорпорации утверждают, что распродали всю первую партию и намерены развивать проект, переводя его на российскую операционную систему и процессор. Но в текущих условиях сделать это очень сложно, предупреждают эксперты. Они сомневаются, что отечественные смартфоны смогут действительно заменить массовые марки.

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Фото: Rostec AYYA T1

Фото: Rostec

Как выяснил “Ъ”, даже ограничения поставок импортных смартфонов в России не сделали популярнее AYYA T1 от компании «Смартэкосистема» (структура «Ростеха»): его продажи в стране, по данным «Связного», с января по март составили всего 370 устройств на 6,7 млн руб. Смартфон также представлен в «М.Видео-Эльдорадо» и Ozon. Эти ритейлеры не предоставили данных о продажах модели, но оценки «Связного» подтвердил их партнер.

AYYA T1 появился на рынке в октябре 2021 года. Он работает на процессоре MediaTek Helio P70 и операционной системе Android 11. Разработчики позиционировали смартфон как устройство для конфиденциального общения, исключающее сбор личных данных (см. “Ъ” от 28 октября). В «Ростехе» “Ъ” сообщили, что первая партия AYYA T1 реализована полностью: «Новые поставки будут уже на российской операционной системе "Аврора", основным направлением развития станет расширение линейки наряду с внедрением отечественной компонентной базы».

«Смартфон можно назвать нишевым, он ориентирован на определенную аудиторию, которая заботится о сохранности персональных данных, либо на корпоративный сектор»,— пояснили в «М.Видео-Эльдорадо». AYYA T1 чаще всего покупают пользователи из Москвы, Татарстана, Санкт-Петербурга и Свердловской области, рассказали в Ozon. Ритейлеры отметили, что продажи устройства все же начали «показывать динамику» с марта. В целом спрос на смартфоны в марте, по данным «Связного», год к году упал на 23% в штуках и на 22% в деньгах (см. “Ъ” от 20 апреля). За первый квартал было продано всего 6,6 млн устройств на 178,5 млрд руб.

Предыдущие попытки выпуска отечественных смартфонов в России не увенчались успехом. Запущенный в 2013 году проект YotaPhone от Yota Devices был продан китайским инвесторам и закрыт в 2017 году. «Яндекс.Телефон», продажи которого начались в 2018 году, полностью ушел с рынка в ноябре 2019 года, как сообщал “Ъ”, всего было реализовано порядка 18 тыс. устройств. Проект «Тайгафон» группы Infowatch Натальи Касперской, запущенный в 2014 году, был закрыт в 2019-м с убытком в 40 млн руб.

В декабре 2021 года о выпуске первой партии защищенных смартфонов сообщила группа «Аквариус» (ранее входила в Национальную компьютерную корпорацию, сейчас принадлежит IT-интегратору «Смарт текнолоджис») на операционной системе «Лаборатории Касперского» (см. “Ъ” от 2 декабря 2021 года). Устройство ориентировано на корпоративный сектор. В «Аквариусе» рассказали, что уже передали 2 тыс. устройств заказчикам, не уточнив их имен: «Готовы выпускать до 200 тыс. устройств в год, емкость рынка оцениваем от 2–5 млн устройств».

По мнению собеседника “Ъ” на IT-рынке, сам по себе вывод такого гаджета, как AYYA T1, на массовый рынок — рискованная инициатива: «Безопасность и конфиденциальность как сильные стороны смартфона не заменят пользователю доступ к популярным экосистемам и приложениям, и даже если AYYA T1 выходит на ОС Android 11, интеграция с Google-сервисами пока отрабатывается, и с ней могут быть проблемы». Процесс же локализации аппарата в части ОС и процессора может сильно затянуться из-за нехватки комплектующих, говорит источник “Ъ”: «Если нет процессоров, то нет и печатных плат, а перевод на новую, российскую ОС без этого невозможен даже на уровне тестирования».

Полностью заменить ушедших зарубежных вендоров российские смартфоны не смогут, поскольку у них нет силы бренда и позитивного пользовательского опыта, подчеркивает другой собеседник “Ъ” на рынке отечественной электроники. Однако, признает он, у отечественных устройств «есть шанс на увеличение доли в отдельных сегментах».

Татьяна Исакова