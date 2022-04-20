Контейнеры огибают Россию

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Транзитные железнодорожные перевозки в обход России активизируются на фоне логистических проблем и санкций из-за спецоперации на Украине. Китай создает новые маршруты в Европу, минуя российскую территорию: по транспортному коридору Европа—Кавказ—Азия через Черное и Каспийское моря за январь—февраль перевезено 3 тыс. TEU, что примерно на треть больше, чем год назад. Впрочем, пока объемы перевозок невелики, и участники рынка отмечают общую неразвитость инфраструктуры и дефицит контрагентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ted S. Warren / AP Фото: Ted S. Warren / AP

ОАО РЖД отмечает «оживление» транзитных контейнерных маршрутов в обход России, сообщил на заседании экспертного клуба Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП) замгендиректора ОАО РЖД Алексей Шило.

«По крайней мере за первые два месяца уже по ТРАСЕКА — через Каспийское море, Азербайджан, Грузию — перевезено практически 3 тыс. контейнеров,— сказал господин Шило.— В этом году коллеги явно рассчитывают на больший объем, чем в прошлом. И если они там выстроят нормальную логистику — а при таких ценах, я думаю, это будет уже вполне доступным маршрутом,— мы можем часть объемов мимо нашей страны получить».

Он уточнил, что сейчас в качестве меры по противодействию ТРАСЕКА ОАО РЖД активно загружает погранпереход Самур, «чтобы загрузить железнодорожную инфраструктуру Азербайджана в том числе российскими грузами, транзитными, азербайджанскими, иранскими, чтобы было меньше возможности перевозки других грузов». «Считаем, что такая стратегия будет с нашей стороны правильной»,— добавил он.

Железнодорожные коридоры из Китая в обход России развиваются не первое десятилетие, но объем перевозок там невелик. Так, объем перевозок на Транскаспийском международном транспортном маршруте в 2021 году составил 25,2 тыс. TEU, на железной дороге Баку—Тбилиси—Карс — 11,7 тыс. TEU в 2020 году и 11 тыс. TEU в первом полугодии 2021 года. Для сравнения: объем транзитных перевозок из Китая, использующих инфраструктуру ОАО РЖД, в 2021 году превысил 1,1 млн TEU из 1,46 млн TEU, в целом перевезенных железной дорогой из Китая в Европу.

Тем не менее альтернативные маршруты развиваются. На прошлой неделе агентство «Синьхуа» сообщило, что из Сианя отправлен первый поезд в обход России новым сухопутно-морским маршрутом, пересекающим Каспийское и Черное моря. Груз отправлен в Мангейм (Германия) через Казахстан, Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию.

Российские участники рынка, исследующие Каспийский регион и Закавказье в контексте увеличения объема перевозок по транспортному коридору Север—Юг (в Индию через эти регионы и Иран), отмечают сложности с работой на этом направлении. «Мимо России поехал транзит в 3 тыс. контейнеров, но мы же понимаем, какими усилиями это достигается и насколько клиенту реально некомфортно,— говорит генеральный директор "РЖД Бизнес Актив" Вячеслав Сараев.— Это окно не будет окном хороших возможностей — скорее временным выходом из ситуации. Сейчас мы сталкиваемся с отсутствием хороших контрагентов на той стороне, которые готовы в эту историю идти. Все пытаются, пока работают проработанные маршруты, идти по ним. А под что-то новое крайне тяжело в том числе подтянуть наших азиатских партнеров: Китай, Корею, Японию». Первый вице-президент «Трансконтейнера» Виктор Марков отмечает, что компания «внимательно присматривается» к коридору Север—Юг и делает тестовые отправки, однако отмечает ряд проблем на этом направлении, в том числе с судозаходами.

Наталья Скорлыгина