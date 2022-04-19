Дело РВК прошло не в суд, а к прокурору

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Мосгорсуд рассмотрел апелляционное представление Мосгорпрокуратуры на возврат в феврале этого года Таганским райсудом материалов уголовного дела экс-главы Российской венчурной компании Александра Повалко надзору для устранения нарушений УПК. Мосгорсуд согласился с доводами суда первой инстанции и аргументами защиты обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями Повалко в том, что обвинительное заключение изобилует отсутствием конкретики, а аналитическая экспертиза проведена человеком, никогда этим не занимавшимся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Повалко (слева)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Александр Повалко (слева)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Обвинительное заключение по 15-томному делу бывшего генерального директора АО «Российская венчурная компания» (РВК) Александра Повалко было утверждено заместителем прокурора Москвы в августе прошлого года. Изначально следственное управление УМВД по Юго-Западному административному округу, а затем и главное следственное управление ГУ МВД по Москве обвиняли господина Повалко в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), а на завершающей стадии следствия ему инкриминировали уже ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), предусматривающую до десяти лет лишения свободы. Рассмотрение уголовного дела по существу в Таганском райсуде началось в феврале этого года. После представления стороной обвинения своих доказательств адвокат господина Повалко Татьяна Самсонова заявила суду ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору из-за того, что обвинительное заключение, по ее мнению, было составлено с нарушениями.

По словам защитника, следствие не конкретизировало служебные полномочия, которые якобы использовал господин Повалко вопреки интересам службы; не указало мотивы — корыстные или иной личной заинтересованности фигуранта, а кроме того, не установило, какие именно тяжкие последствия наступили в результате действий обвиняемого.

Также госпожа Самсонова обращала внимание, что не установлена сумма ущерба, нанесенного РВК. Возражения представителя надзорного ведомства, считавшего вину господина Повалко доказанной, тем не менее не повлияли на решение суда вернуть дело прокурору, который с таким поворотом не согласился, обжаловав его.

В Мосгорсуде прозвучали все те же аргументы сторон обвинения и защиты, которая к тому же указала, что не может доверять результатам аналитической экспертизы. По решению следствия ее проводил специалист по советскому праву, преподаватель, никогда ранее не занимавшийся подобного рода исследованиями. Финансово-экономическую же экспертизу, которую защита считала логичной, по этому делу и вовсе не провели. И с этим Мосгорсуд согласился, отказавшись удовлетворить апелляционное представление прокуратуры и отправив дело в надзорное ведомство для устранения нарушений. «По-хорошему дело нужно прекращать, оно не проходное (через суд.— “Ъ”)»,— сказал “Ъ” еще один адвокат господина Повалко Георгий Антонов.

В уголовном деле господина Повалко два эпизода. В 2012 году между РВК и ее стопроцентной дочерней компанией в Великобритании RVC был заключен договор на приобретение 9 млн 458 тыс. привилегированных акций серии В-2 британской Soft Machines Inc., занимающейся полупроводниками, за $5 млн. Компания вернула РВК $2 млн, а остальные $3 млн, согласно договору, должна была передать только в декабре 2022 года, который еще не наступил. Однако следствие считает, что господин Повалко должен был обеспечить этот возврат досрочно.

Кроме того, считает следствие, в апреле 2017 года господин Повалко организовал перечисление на счет американской компании Alion Energy Inc., специализирующейся на разработках в области робототехники, автоматизации проектирования и строительства солнечных электростанций и находившейся в предбанкротном состоянии, $600 тыс. При этом, по версии следствия, инвестиционным комитетом РВК, его правлением или советом директоров венчурной компании инвестиции в Alion Energy якобы не одобрялись. Вложения же были сделаны господином Повалко, по версии следствия, под видом выполнения международной инвестиционной деятельности, извлечения выгод и преимуществ в интересах третьих лиц. Свою вину господин Повалко категорически отрицает.

Юрий Сенаторов