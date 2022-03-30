За ужин прокурора заплатят омоновцы

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Как стало известно “Ъ”, столичное управление СКР возбудило сразу два уголовных дела по итогам проверки обстоятельств инцидента, который произошел в ресторане La Provincia вечером 25 марта. Напомним, тогда полковник главного управления на транспорте (ГУТ) МВД Роман Ромашин сначала нагрубил подмосковному федеральному судье Дмитрию Ганусу и его супруге, гособвинителю Генпрокуратуры Марии Семененко, а затем и напал на них. Первое дело возбуждено по факту хулиганства, а второе — в отношении сотрудников ОМОНа Росгвардии, которые должны были охранять госпожу Семененко. Напомним, Мария Семененко уже несколько лет находится под госзащитой, поскольку она регулярно поддерживает обвинение на самых резонансных процессах по делам об особо тяжких преступлениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Семененко

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Мария Семененко

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По данным источников “Ъ”, оба уголовных дела, которые были возбуждены столичным управлением СКР по результатам проверки обстоятельств нашумевшего инцидента, происшедшего в расположенном на Калужской площади Москвы ресторане La Provincia вечером 25 марта, принял к производству отдел по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов.

Первое дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Пока обвиняемых в этом деле нет, но можно предположить, что одним из них станет инициатор конфликта полковник ГУТ МВД Роман Ромашин.

Не исключено, что вопросы у следствия могут возникнуть и к спутнице офицера, которая также участвовала в конфликте: по предварительной версии, она попыталась вырвать телефон у Марии Семененко, которая снимала происходящее.

Второе дело, которое, по данным источников “Ъ”, было возбуждено в 23:00 29 марта, СКР возбудил в отношении двух сотрудников ОМОНа «Авангард», которые осуществляли государственную защиту сотрудника Генпрокуратуры Марии Семененко. Отметим, что столь активная работа следствия может объясняться тем, что обстоятельствами инцидента заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Напомним, что Мария Семененко уже несколько лет выступает гособвинителем на самых громких процессах, в основном по делам об особо тяжких преступлениях, в том числе связанных с организованной преступностью и заказными убийствами, поэтому к ней и была приставлена государственная охрана.

СКР квалифицировал действия омоновцев по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность — ненадлежащее исполнение своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе). Как считает следствие, сотрудники оперативной роты физзащиты Егор Герасимов и Алексей Сорокин, согласно служебной инструкции по отряду и договору о предоставлении мер безопасности для госпожи Семененко, во время конфликта в ресторане были обязаны обеспечить безопасность охраняемого ими лица, однако этого не сделали.

Из-за этого, считает следствие, сотрудница Генпрокуратуры получила ушиб мягких тканей лица и кисти, а также многочисленные ссадины. Все это, по мнению следствия, является существенным нарушением прав и законных интересов госпожи Семененко.

По данным “Ъ”, в рамках расследования обстоятельств инцидента уже были допрошены господа Ганус и Семененко, а также оба омоновца. При этом показания последних свидетельствуют о том, что они контролировали ситуацию и предприняли все усилия для того, чтобы не дать полковнику Ромашину приблизиться к госпоже Семененко. Один из сотрудников, по их показаниям, закрыл прокурора собой, после чего была вызвана полиция. При этом, указали сотрудники ОМОНа, они допускали, что офицер может иметь при себе табельное оружие, и поэтому старались избежать ситуации с возможной стрельбой. К слову, оба омоновца, по данным “Ъ”, служат в «Авангарде» на своих должностях с 2020 года и не имеют взысканий.

Адвокат Антон Гостев, представляющий интересы омоновца Егора Герасимова, считает, что дело в отношении его доверителя возбуждено необоснованно, так как в действиях Егора Герасимова отсутствуют «любые признаки правонарушения». Причем этот факт, утверждает адвокат, «подтверждают как показания потерпевших, так и съемки с видеокамер, установленных в ресторане».

Как ранее рассказывал “Ъ”, конфликт в La Provincia начался с того, что, предположительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения полковник главного управления на транспорте МВД Роман Ромашин неадекватно среагировал на замечание, которое ему сделал федеральный судья Дмитрий Ганус. Тот попросил полковника не материться в общественном месте. После этого, как свидетельствуют видеозаписи с камер, установленных в заведении, господин Ромашин стал оскорблять и судью, и его жену Марию Семененко. Во время перепалки полковник, в частности, заявил, что «нагнет» оппонента, и требовал у судьи паспорт, обещая разобраться с ним позже. А когда супруги попытались выйти из заведения, то Роман Ромашин, догнав их в коридоре, ударил судью сначала ногой в спину, а затем кулаком в лицо. Вскоре в драку ввязалась и спутница полковника, в результате Мария Семененко получила травмы. Связаться с непосредственными участниками событий “Ъ” не удалось.

Владислав Трифонов