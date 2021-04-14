«Русал» модернизирует сибирские заводы

«Русал» планирует перестроить четыре своих основных завода по выпуску алюминия, построив новые мощности с использованием технологии обожженного анода. Производство алюминия, как следует из презентации компании, в результате не вырастет, но сократятся выбросы и потребление электроэнергии.

«Русал», основателем которого является Олег Дерипаска, объявил в рамках Красноярского экономического форума масштабный план модернизации. Компания намерена обновить часть мощностей на четырех алюминиевых заводах в Красноярске, Братске, Шелехове и Новокузнецке, перейдя на более экологичную технологию обожженного анода.

Эти заводы обеспечивают 71% всего производства алюминиевой компании, в рамках модернизации предполагается обновление половины их мощностей. Это позволит сократить в десять раз выбросы фтористого водорода и смолистых веществ. Старые производства в этих городах будут закрыты, говорится в презентации, продемонстрированной гендиректором «Русала» Евгением Никитиным.

Проект рассчитан на десять лет. Основные инвестиции, общий объем которых компания не называет, будут сделаны в 2022–2027 годах.

Согласно презентации, модернизация не приведет к росту производительности, которая останется на прежнем уровне. Однако «Русал» сможет сократить расходы электроэнергии. Например, на Красноярском заводе сокращение составит 16,5%.

Заявления «Русала» о масштабных экологических проектах звучат на фоне аналогичных планов «Норникеля», акционером которого является алюминиевая компания. Глава «Норникеля» Владимир Потанин заявлял о планах потратить 350 млрд руб. на вопросы экологии и промышленной безопасности. «Интеррос» Владимира Потанина использовал необходимость крупных инвестиций в экологию в качестве главного аргумента в споре с «Русалом» по размеру дивидендных выплат «Норникеля».

Евгений Зайнуллин