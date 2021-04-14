«Оригинальные ювелирные игрушки»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, что готовы предложить детям Cartier, Tiffany & Co., Carrs, Ambush, Trousseau Baby, Wedgwood, Epic Jewellery и Christofle.

Еще в прошлом году, приурочив это к запуску новой коллекции подарков и предметов декора для дома, дом Cartier обновил свой детский ассортимент. Называется коллекция Cartier Baby, в ней разные милые штучки — от ложечек до детских игрушек. Недавно ассортимент расширили еще: появились подставки для яиц, стаканчики и новые ложки из серебра, а также мягкие детские пледы из шерсти мериноса и кашемира.

Детская тема хорошая и, что уж там, прибыльная. Кто еще из ювелиров в ней себя хорошо и уверенно чувствует? Конечно, Tiffany — ложки, рамки для фото и погремушки знакомы даже далеким от ювелирного мира людям. Ну а, на что стоит обратить внимание, если вам захотелось что-то пооригинальнее?

Среди серебра от Carrs (поддается бренд, например, в лондонском Harrod’s) — детские чашки и такой милый предмет, как коробочка для печений с позолоченным медведем на крышке. Для детей постарше — серебряные подвески Ambush с фигуркой плюшевого мишки. Малышам с рождения — комплект из посеребренной щетки для волос и расчески от Trousseau Baby. А тем, кто начал копить монеты — посеребренная свинья-копилка от Wedgwood.

Тем, кто любит на заказ, — ложки на первый зуб с индивидуальным дизайном от Epic Jewellery, а тем, кто хочет порадовать и малыша, и маму — серебряные рамки и шкатулки от Christofle. Они настолько лаконичные и нейтральные, что впишутся в интерьер не только в детской комнате.