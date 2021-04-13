Путешественники меняют планы

Из-за закрытия авиасообщения с Турцией и Танзанией российской туриндустрии грозят потери в 32 млрд руб., а полумиллиону человек придется менять свои планы на отдых. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России. С 15 апреля по 1 июня практически прекратится авиасообщение с Танзанией и Турцией. Останутся только два регулярных рейса в неделю из Москвы в Стамбул и обратно, а также вывозные чартеры. При этом, как пообещали власти, запланированные и сорвавшиеся поездки россиян не пропадут, их можно будет перенести или вернуть за них деньги. Так ли это? Разбирался Григорий Колганов.

Более 500 тыс. россиян в апреле и мае не смогут отдохнуть в Турции, еще 6-7 тыс. планировали посетить Занзибар. По данным “Ъ”, как минимум треть бронирований — это путешествия, которые туристы уже переносили с весны прошлого года. Какие есть варианты решения проблемы? Как рекомендовал Ростуризм, турагентства попытаются просто перенести все запланированные поездки на другие даты и обойтись без доплат.

С Танзанией проблем не будет, там в любое время года мест хватит, да и цены не вырастут. И даже на популярных турецких курортах номер в отеле найдут всем желающим, уверена пиар-директор компании Tez Tour Елизавета Тимошенко: «Это будет обязательно с сохранением стоимости тура, потому что этот критерий для клиентов, для туристов очень важен.

Места действительно будут, потому что на старте сезона для Турции, в апреле-мае, происходит постепенное наращивание объема.

И все туроператоры только где-то с 20 мая выходят на полноценный объем, с которым они уже летают в сезоне, и завершают программу в начале ноября».

Второй вариант — даты путешествия оставить те же, а вот страну изменить. И здесь уже ситуация сложнее. За поездку на Мальдивы и Кубу придется доплатить значительную сумму, а по другим направлениям массовое сообщение еще не налажено, продолжает Елизавета Тимошенко: «Ожидаем, что Греция будет открыта как альтернативное чартерное направление с сохранением размера предоплаты по тому курсу, который был на день ее совершения. Также мы прорабатываем вопрос переноса на любые открытые сейчас страны. Спрос на Мальдивы, Сейшелы превышает предложение. Этот факт стимулирует рост цен на авиаперелеты, и, к сожалению, они не являются альтернативой Турции».

Впрочем, генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян уверен, что компании все же смогут найти не слишком дорогие альтернативы помимо Греции и Кипра.

«Естественно, это будут туры по России. На счастье туристов и российской туриндустрии, сейчас начинается низкий сезон и в Египте, и в Арабских Эмиратах. В рамадан цены падают на 20-30%. Стоимость туров в Арабские Эмираты начинаются от 60 тыс. руб. на двоих на неделю. Скажу больше, что в июле-августе те же Арабские Эмираты становятся дешевле, чем Турция», — сказал Алексан Мкртчян.

Как предполагают игроки рынка, перенести свои путешествия согласятся примерно 90% туристов. Но как быть остальным? Им, как обещают российские власти, вернут деньги.

Но аннулировать тур невыгодно, пояснил вице-президент АТОР Дмитрий Горин: «Нужно обратиться по месту приобретения с письменным заявлением на возврат. Рассмотрение заявления обычно занимает от 10 до 90 дней. Туроператор вправе удержать штрафные санкции по фактически понесенным расходам. Так, в 2020 году многие отели не вернули деньги туроператорам. По ряду туров можно вернуть 100%, а по ряду штраф составляет те же 100%, или 25%, или 50%».

Впрочем, как признаются собеседники “Ъ FM”, власти все же могут обязать турагентства компенсировать всю стоимость поездки без всяких вычетов, издав специальное постановление.

Но полмиллиона россиян — это только те, кто планировал свой отдых с турагентствами. Количество самостоятельных туристов, забронировавших отель и купивших авиабилеты, посчитать трудно, но и у них есть шанс получить компенсацию за отменившуюся поездку, продолжает Дмитрий Горин: «После прекращения воздушного сообщения авиакомпании, как правило, предлагают перебронь билета либо вынужденный возврат без штрафа с учетом закрытия воздушного сообщения. Гостиницы также в индивидуальном порядке напрямую рассматривают эти заявления. Надо понимать, что гостиница находится в зарубежной юрисдикции. Вопрос опять-таки соглашения сторон».

Как отмечает “Ъ”, авиакомпаниям придется тяжело — после низкого зимнего сезона у них нет запаса свободных денег. Похожая ситуация, скорее всего, и у многих отелей, так что не исключено, что проблем с возвратом не избежать.

Ульяна Миненкова