Главные новости за неделю 5–9 апреля

По данным на 5 апреля 2021 года на Кубани было зарегистрировано 103 новых случаев заражения коронавирусом. 6 апреля суточный прирост COVID-пациентов составил 107 пациентов в сутки. 7 апреля зарегистрировано 104 новых заболевших COVID19, 8 апреля — 107, 9 апреля — 109. Общее количество заболевших с начала пандемии составило 43 338 человек.

Спрос на покупку вторичного жилья в период с первого квартала 2020 по первый квартал 2021 года в Сочи вырос в 1,8 раз. Предложение квартир этого класса за тот же период выросло на 15%, за квартал — на 10%. При этом курорт вошел в первую тройку российских регионов с самой высокой ценой за квадратный метр вторичной недвижимости. В Краснодаре спрос на вторичное жилье за год вырос на 35%, за первый квартал текущего года — снизился на 2%.

Первомайский районный суд признал бывшего главного архитектора Краснодара Игоря Мазурока виновным в девяти эпизодах превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). За совершенные правонарушения его приговорили к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-­поселении. Однако он был освобожден от исполнения наказания в связи с зачетом в срок наказания срока содержания под стражей и домашнего ареста.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Южная оперативная таможня возбудила уголовное дело в отношении краснодарского предпринимателя, подозреваемого в попытке нелегального вывоза двух дельфинов (ч.1 ст. 226.1 УК РФ, незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов фауны в крупном размере). По данным ведомства, бизнесмен заключил контракт с дельфинарием из Марокко на поставку двух черноморских афалин.

Власти Краснодарского края обещают до конца 2021 года завершить разработку проектов по рекультивации свалок твердых коммунальных отходов (ТКО) в Белореченске, Краснодаре, Анапе, Горячем Ключе, Славянске-на-­Кубани, Апшеронском и Динском районах. Средства на разработку проектно-­сметной документации (ПСД) будут выделены из местных и краевого бюджетов.

На четырех жителей Абинского района в возрасте от 38 до 60 лет возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (Участие в экстремистской организации) и ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (Вовлечение лица в деятельность таких организаций). Все они являются участниками местной религиозной организации Свидетелей Иеговы города Абинска (решением Верховного Суда РФ признана экстремисткой и запрещена на территории страны).

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Власти Краснодара планируют в 2021 году запустить два новых участка выделенных полос для общественного транспорта. Оба участка запустят на ул. Тургенева. Один из них будет действовать от ул. Стахановской до ул. Атарбекова в направлении центра Краснодара. Еще один — от ул. Атарбекова до ул. Северной в обоих направлениях.

Глава Краснодара Евгений Первышов намерен идти на выборы в Госдуму в качестве кандидата-­одномандатника. «Буду еще консультироваться с региональным отделением партии по округу, но очень рассчитываю, что это будет одномандатные округ по Краснодару — по той территории, на которой я сейчас проживаю и работаю главой муниципалитета»,— заявил мэр.

Болельщики и ветераны ФК «Кубань» выиграли торги по продаже монохромной эмблемы клуба. Стоимость лота составила 1 млн руб. Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», в марте этого года болельщики ФК «Кубань» начали сбор средств, чтобы выкупить эмблему организации.

Глава администрации Щербиновского района и заместитель главы Каневского района задержаны в рамках расследования уголовного дела по коррупционным преступлениями первого заместителя директора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края. Согласно данным следствия, с осени 2020 года подозреваемая получила в общей сложности 1 млн руб. от руководителей муниципальных образований Кубани за покровительство и попустительство по службе.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В летнем сезоне 2021 года возобновится прием детей из других регионов в оздоровительные лагеря и санатории Краснодарского края. Принимать детей станет возможно благодаря вступлению в силу с 9 апреля постановления главного государственного санитарного врача РФ с обновленными требованиями к организации отдыха и оздоровления.

Атаман Всероссийского казачьего общества, бывший вице-губернатор Кубани Николай Долуда объявил о своем участии в выборах депутатов Госдумы. Свое решение баллотироваться он объяснил тем, что сможет решить «многие проблемные вопросы российского казачества, которые на сегодняшний день тормозят развитие в некоторых регионах». Николай Долуда также отметил, что в случае избрания не будет оставлять пост атамана Всероссийского казачьего общества.

В Краснодарском крае из-за ремонта трассы М4 «Дон» введут реверс и ограничение скорости. Капитальный ремонт на участке с 1494 по 1503 км М4 «Дон» в районе села Возрождение города-­курорта Геленджик планируется завершить в четвертом квартале 2022 года.