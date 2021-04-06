На Кубани завели дело о попытке нелегального вывоза в Марокко двух дельфинов

Южная оперативная таможня возбудила уголовное дело в отношении краснодарского предпринимателя, подозреваемого в попытке нелегального вывоза двух дельфинов. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

По данным ведомства, бизнесмен заключил контракт с дельфинарием из Марокко на поставку двух черноморских афалин. Планировалось, что их будут привлекать проведения эколого-просветительских и демонстрационных программ с морскими млекопитающими.

Однако в ходе проверки документов сотрудники таможни выявили факты подделки акта о рождении одной из афалин и разрешения на добычу другой.

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов фауны в крупном размере). Согласно заключениям специалистов, общая рыночная стоимость черноморских афалин составляет более 2,5 млн руб.

Черноморская афалина включена в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, утвержденный постановлением Правительства РФ, и подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Алексей Белянин