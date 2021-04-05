Спрос на квартиры на вторичном рынке в Сочи за год вырос почти в два раза, в Краснодаре – на 35%

Спрос на покупку вторичного жилья в период с первого квартала 2020 по первый квартал 2021 года в Сочи вырос в 1,8 раз, подсчитали аналитики сервиса «Авито Недвижимость». Предложение квартир этого класса за тот же период выросло на 15%, за квартал – на 10%. При этом курорт вошел в первую тройку российских регионов с самой высокой ценой за квадратный метр вторичной недвижимости – по состоянию на конец первого квартала 2021 года в среднем она составляет 143,7 тыс.руб. за кв.м., рост цены за год составил 35%, за первый квартал текущего года – на 12%. На первом месте по дороговизне вторичного жилья – Москва (242 тыс. руб. за кв.м), на втором – Санкт-Петербург (148,9 тыс.руб. за кв.м).

В Краснодаре спрос на вторичное жилье за год вырос на 35%, за первый квартал текущего года – снизился на 2%. При этом предложение по отношению к первому кварталу 2021 года снизилось на 24%, по сравнению с четвертым кварталом 2020 года – на 8%. Средняя стоимость жилья на вторичном рынке кубанской столицы – 61,8 тыс.руб., за год она выросла на 15%, за квартал – на 8%.

Ольга Логинова