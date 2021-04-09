В Краснодарском крае из-за капитального ремонт трассы М-4 «Дон» введут реверс и ограничение скорости

Капитальный ремонт на участке с 1494 по 1503 км М-4 «Дон» в районе села Возрождение города-курорта Геленджик станет причиной временного ограничения скорости движения транспорта до 40 км/ч в этом районе, сообщает пресс-служба «Автодор».

Также будет введено реверсивное движения со светофорным управлением в районе ремонта мостовых сооружений. Работы планируется завершить в четвертом квартале 2022 года.

В числе запланированных работ - полная замена дорожной одежды на покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона. На трех участках трассы, где произошла активизация оползневых процессов возведут подпорные стены из свай, объединенных в монолитную конструкцию.

Опоры, подпорные стенки и пролетные строения шести мостов – через реки Жане и Ятликова Щель (1495-й км), Ачибс (1498-й км) и Шебс (1501-й км), ручьи Клингерова Щель (1497-й км) и Угольная Щель (1498-й км) обработают полимерцементными составами, здесь заменят мостовое полотно, деформационные швы, покрытие проезжей части и тротуаров, восстановят системы водоотведения. На мостах через реку Шебс, ручьи Клингерова Щель и Угольная Щель построят опоры из монолитного железобетона, заменят элементы пролетных строений. Русла ручьев укрепят, на мосту через реку Шебс отремонтируют конусы насыпи.

В рамках ремонта также запланировано обустроить 14 остановок общественного транспорта, 11 пешеходных переходов, заменить линии наружного освещения и все существующие средства организации движения, отремонтировать 28 водопропускных труб, укрепить обочины.

Ольга Логинова