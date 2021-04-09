Атаман ВКС Николай Долуда объявил об участии в выборах депутатов Госдумы

Атаман Всероссийского казачьего общества, бывший вице-губернатор Кубани Николай Долуда объявил о своем участии в выборах депутатов Госдумы. Об этом сообщает пресс-служба ВКС.

По словам господина Долуды, он пойдет на выборы от партии «Единая Россия», однако вступать в ее ряды не планирует в соответствии с 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества». Свое решение баллотироваться он объяснил тем, что сможет решить «многие проблемные вопросы российского казачества, которые на сегодняшний день тормозят развитие в некоторых регионах». Николай Долуда также отметил, что в случае избрания не будет оставлять пост атамана Всероссийского казачьего общества.

«Я буду предан казачеству до конца своих дней. Баллотироваться буду от Краснодарского края, потому как много лет я жил на Кубани, работал в должности заместителя губернатора и на протяжении 12 лет был атаманом Кубанского казачьего войска», - заявил он.

Николай Долуда родился в 1952 году в Харьковской области (Украина). В 1976 году окончил Полтавское высшее военное зенитно-ракетное училище. 28 лет прослужил в Вооруженных силах. С января 2001г. работал в аппарате администрации Краснодарского края. В 2006г. был назначен вице-губернатором Кубани и управляющим делами администрации Краснодарского края. В ноябре 2007г. был избран атаманом Кубанского казачьего войска. В 2009 году господину Долуде присвоили высший чин казачьего генерала.

В конце февраля 2014 года Николай Долуда лично курировал переброску подразделений Кубанского казачьего войска в Крым накануне референдума о присоединении к России.

В ноябре 2019 года господин Долуда решением президента России Владимира Путина назначен атаманом Всероссийского казачьего общества.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 31 марта 2021 года о своем желании участвовать в выборах депутатов Госдумы также объявил глава Краснодара Евгений Первышов. На брифинге 7 апреля он заявил, что хочет идти на выборы от «Единой России» в качестве кандидата-одномандатника.

Всего на Кубани уже 125 кандидатов подали заявления на участие в праймериз «Единой России».

Алексей Белянин