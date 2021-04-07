В Краснодаре на улице Тургенева запустят две новых «выделенки» для общественного транспорта

Власти Краснодара планируют в 2021 году запустить два новых участка выделенных полос для общественного транспорта. Об этом на брифинге заявил глава города Евгений Первышов, отвечая на вопрос “Ъ-Кубань”.

По словам главы города, оба участка запустят на ул. Тургенева. Один из них будет действовать от ул. Стахановской до ул. Атарбекова в направлении центра Краснодара. Еще один – от ул. Атарбекова до ул. Северной в обоих направлениях.

Последний раз новые выделенные полосы запускали в Краснодаре в 2019 году. Всего в эксплуатацию было введено пять новых участков.

Как писал “Ъ-Кубань”, первые «выделенки» в Краснодаре появились в начале 2000-х годов. Сейчас выделенные полосы для общественного транспорта проходят по улицам Мира, Октябрьской, Ставропольской, Седина, Мачуги, Трамвайной, Северной. 1-го Мая, Тургенева, Тюляева и проспекту Чекистов.

Алексей Белянин