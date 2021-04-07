Глава Краснодара собирается идти на выборы в Госдуму как одномандатник

Глава Краснодара Евгений Первышов хочет идти на выборы в качестве кандидата-одномандатника. Об этом он заявил на брифинге.

«Буду еще консультироваться с региональным отделением партии по округу, но очень рассчитываю, что это будет одномандатные округ по Краснодару - по той территории, на которой я сейчас проживаю и работаю главой муниципалитета. Планы возникли абсолютно недавно. Если на прошлой встрече я говорил, что не собираюсь выдвигаться в Госдуму, то сейчас у меня прошло переосмысление», - заявил господин Первышов.

Он также сообщил, что в Госдуме хотел бы заниматься вопросами экологии. «Это тема не решалась никем. Мы каждый день видим информацию о неочищенных стоках, которые попадают в Кубань. Мы говорим, обращаемся, но понимаем, что сегодня-завтра на уровне города и края нет возможности выделить необходимые деньги. Но есть федеральные программы – надо ехать и этим заниматься», - добавил глава Краснодара.

Как писал “Ъ-Кубань”, о том, что глава Краснодара Евгений Первышов будет участвовать в выборах депутатов Госдумы стало известно 31 марта 2021 года. Его решение поддержал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, заявив, что городу необходимо попадать в федеральные программы, а мэр кубанской столицы способен отстоять интересы жителей. В случае избрания, господин Первышов станет вторым подряд мэром Краснодара, перешедшим в Госдуму.

Алексей Белянин