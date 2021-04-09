На Кубани за сутки выявили 109 заболевших коронавирусом

По данным на 9 апреля 2021 года в Краснодарском крае выявили 109 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Общее количество подтвержденных диагнозов у населения с начала пандемии составило 43 338. В настоящее время продолжают лечение 2874 заболевших: из них 1301 – в стационаре, 1573 – дома. В тяжелом состоянии на ИВЛ 60 пациентов, на ЭКМО – два. Выздоровели и выписаны 38 037 пациентов, в т.ч. 70 – за последние сутки. Количество смертельных случаев выросло до 2427, в т.ч. за минувшие сутки скончались 12 человек.

По данным оперативного штаба, среди вновь выявленных заболевших 69 женщин и 40 мужчин в возрасте от восьми до 90 лет. Распределение новых случаев по муниципалитетам выглядит следующим образом:

30 – Краснодар

22 – Сочи

8 – Динской район

7 – Новороссийск

5 – Приморско-Ахтарский район

4 – Кавказский и Тихорецкий районы

3 – Геленджик, Анапа, Ейский, Кореновский и Туапсинский районы

2 – Выселковский, Лабинский и Щербиновский районы

1 – Брюховецкий, Староминской, Тимашевский, Новокубанский, Крымский, Мостовской, Белоглинский, Горячий Ключ.

Показатель заболеваемости составил 763,6 случаев на 100 тыс. жителей. В начала пандемии на Кубани проведено 2 787 116 исследований на COVID-19, в медицинские организации с подозрением на коронавирус обратились 214 967 жителей.

За последние сутки в России выявлено 9 150 случаев COVID-19 в 83 регионах, из них 1 198 (13,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. В Москве зарегистрировано 2423 заболевших, в Санкт-Петербурге – 703, в Московской области – 594. Наименьшее количество заразившихся выявили в Магаданской области, ЕАО и Туве (по два случая).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 8 апреля в Краснодарском крае выявили 107 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество заболевших составило 43 229 человек. Продолжают лечение 2847: из них 1288 – в стационарах и 1559 – на дому.

Алексей Белянин