Арташес Арутюнянц получил разрешение на строительство гостиницы на Береговой

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц получил разрешение на строительство гостиницы по адресу ул. Береговая, 41–43. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации Ростова.

Согласно документу, площадь участка составляет 2,7 тыс. кв. м. Планируемая высота объекта — четыре этажа. Разрешение на строительство действует до февраля 2022 года.

По данным сервиса kartoteka.ru, господин Арутюнянц является бенефициаром ООО «Лернако» (основной вид деятельности - вложения в ценные бумаги), компании по покупке и продаже недвижимости ООО «Стройразвитие», а также ООО «Южный капитал».

Наталья Шинкарева