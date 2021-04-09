В Удмуртии выявили 74 случая заражения коронавирусом за минувшие сутки

74 новых случая заражения коронавирусом подтвердили в Удмуртии. Диагноз подтвердили у семи детей до 14 лет и 27 человек старше 65 лет, сообщает оперштаб региона.

В целом среди заболевших 33 жителя Ижевска, 15 граждан из Глазова, пять — из Воткинска, три — из Юкаменского района, по два — из Сарапула, Завьяловского, Селтинского, Сюмсинского и Якшур-Бодьинского районов, по одному — из Алнашского, Глазовского, Игринского, Дебесского, Малопургинского, Сарапульского, Увинского и Ярского районов. При этом 78 пациентов вылечились от COVID-19.

За все время в республике зарегистрировали 31 442 случая заражения коронавирусом. Из них 393 закончились летальным исходом, 27 971 человек выздоровел, остальные продолжают лечение, 86 заболевших находятся в тяжелом состоянии.