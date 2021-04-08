США, Канада, Литва, Польша и Британия обсудили военную активность России у границ Украины

Представители США, Канады, Великобритании, Литвы и Польши провели переговоры по ситуации на Украине. Они обсудили рост военной активности российских военных. Страны обвинили Москву в подрыве деэскалации в Донбассе.

Со стороны США во встрече принимала участие и. о. замминистра обороны Аманда Дори. Мероприятие провел министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Отмечается, что страны-участницы виртуальной встречи «вносят основной вклад в помощь Украине в области безопасности».

«Лидеры… обсудили повышение российской военной активности в регионе. Дестабилизирующие действия России подрывают деэскалацию напряженности, которая была достигнута соглашением при посредничестве ОБСЕ 27 июля 2020 года»,— говорится в сообщении Пентагона. Страны договорились предоставлять тренировки украинским военным и поддерживать «выстраивание потенциала» украинских вооруженных сил.

Накануне Пентагон призывал Россию снизить напряженность в отношениях с Украиной и уважать территориальную целостность страны и ее суверенитет. Ранее обеспокоенность передвижением российских войск выражали представители Германии и Франции. МИД России в свою очередь обвинил НАТО в усилении военной активности на Украине.

О переговорах по урегулированию — в материале “Ъ” «Война не принуждается к миру».