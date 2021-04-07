Пентагон призвал Россию к деэскалации в отношениях с Украиной

США призывают Россию снизить напряженность в отношениях с Украиной и уважать территориальную целостность страны и ее суверенитет, заявил представитель Пентагона Джон Кирби. Он отметил, что США продолжают следить за ситуацией на востоке Украины.

«Мы продолжаем призывать к прекращению огня, обращение к чему содержится и в Минских соглашениях, а также к снижению напряженности и деэскалации»,— сказал господин Кирби на встрече с журналистами (цитата по сайту Пентагона). По его словам, Вашингтон предоставил Киеву «нелетальные и летальные» виды вооружений, которые позволят «лучше себя защитить».

3 апреля миссия ОБСЕ сообщила об обострении конфликта в Донбассе. По данным МИД РФ, на востоке Украины наблюдается «все более провокационная и вызывающая линия поведения со стороны Киева и его западных покровителей во главе с США». Кремль заявил, что Украина не контролирует свои войска в Донбассе. Украина запросила экстренную встречу трехсторонней контактной группы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к окончанию войны для Киева — вступление в НАТО.

Подробнее о переговорах по Донбассу — в материале “Ъ” «Как НАТО ляжет».