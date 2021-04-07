Hyundai оснастит «заряженный» кроссовер Kona N «роботом»

Компания Hyundai оснастит «заряженный» кроссовер Kona N, премьера которого состоится в 2021 году, роботизированной коробкой передач.

Как сообщает южнокорейский автопроизводитель, первый в истории спортивного подразделения Hyundai N кроссовер будет доступен исключительно с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач N DCT с двойным сцеплением.

«Робот» получит три режима работы — стандартный N Power Shift, трековый N Track Sense Shift и экстремальный N Grin Shift. Последний работает только в течение 20 секунд, оптимизируя на это время отдачу двигателя и работу коробки передач ради максимального ускорения. После каждой активации N Grin Shift автомобилю необходимы не менее 40 секунд «отдыха», прежде чем режим можно будет задействовать вновь.

Также Kona N получит систему выбора режимов работы силового агрегата и электроники N Grin Control System c настройками Normal, Eco, Sport, N и Custom. Другой информации о новинке нет, кроме того, что «заряженный» кроссовер получит 280-сильный 2-литровый бензиновый турбомотор.

Напомним, в настоящее время в линейку «заряженных» моделей Hyundai N входят только хэтчбеки Hyundai i30 N, Hyundai i20 N и Hyundai Veloster N, а также лифтбек Hyundai i30 Fastback N.