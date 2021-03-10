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Hyundai показала дизайн «заряженного» кроссовера Kona N

Компания Hyundai показала дизайн «заряженного» кроссовера Kona N, премьера которого состоится в 2021 году.

Автомобиль получил новый агрессивный аэродинамический обвес, включая массивное антикрыло со встроенным треугольный стоп-сигналом и двойные патрубки выхлопной системы сзади, а также красные акценты в экстерьере. Машина отличается особыми по дизайну колесными дисками.

Никакой информации о салоне Kona N пока нет. Не раскрыты и официальные технические характеристики модели — ожидается, что кроссовер оснастят бензиновым 2-литровым турбомотором и 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач, доработанной подвеской и тормозами, перенастроенным рулевым управлением.

Напомним, в настоящее время в линейку «заряженных» моделей Hyundai N входят только хэтчбеки Hyundai i30 N, Hyundai i20 N и Hyundai Veloster N, а также лифтбек Hyundai i30 Fastback N. Новый Hyundai Kona N станет первым кроссовером в линейке Hyundai N.

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