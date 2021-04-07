МИД РФ выступил против участия США в «нормандском формате»

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил о невозможности присоединения США к «нормандскому формату» (Германия, Россия, Украина и Франция) по урегулированию конфликта в Донбассе. Ранее о необходимости участия США в «нормандском формате» сообщал глава делегации Украины в контактной группе по урегулированию конфликта Леонид Кравчук.

«С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в "нормандском формате"»,— сказал господин Рябков «РИА Новости».

3 апреля миссия ОБСЕ сообщила об обострении конфликта в Донбассе. 6 апреля Украина запросила экстренную встречу трехсторонней контактной группы по Донбассу. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к окончанию войны для Киева — вступление в НАТО. По данным СМИ, лидеры Германии, Франции и Украины могут обсудить ситуацию в Донбассе на этой неделе.

Подробнее о переговорах по Донбассу — в материале “Ъ” «Как НАТО ляжет».