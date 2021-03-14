Киев считает Донбасс вопросом «возможного широкомасштабного конфликта»

Глава делегации Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук не исключает широкомасштабного конфликта. По его мнению, по этой причине США должны подключиться к решению проблемы.

«Я убежден, что США должны принимать участие в этом вопросе. Потому что конфликт на Донбассе — это не только вопрос украинский, и даже не европейский. Это вопрос возможного широкомасштабного конфликта, если Россия не остановится в своих аппетитах»,— сказал господин Кравчук «Украине 24» (цитата по «РИА Новости»).

Господин Кравчук считает, что США — единственная страна, с которой Россия «будет считаться обязательно». «Байден сказал, что не позволит больше России нарушать нормы международного права <...>. Таким образом, присутствие там США могло бы дать нормандскому формату больше влияния и больше силы»,— добавил представитель Киева в эфире «Украины 24».

Ситуация в Донбассе обострилась к концу 2020 года. Стороны не смогли согласовать «дорожную карту» по урегулированию конфликта. Мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала резкий рост количества нарушений режима прекращения огня.

О ситуации в регионе — в материале “Ъ” «"Мощный шаг" на пути к мимо в Донбассе».