«Дачная амнистия» заходит на второй круг

Жителям столичного региона станет проще оформить советскую недвижимость. Росреестр предложил признать право собственности на землю и дома, полученные гражданами во времена СССР. Тогда такого понятия не существовало, а потому у фактических владельцев этого имущества не хватает документов для оформления или наследования объектов. Инициатива федеральной службы может затронуть десятки тысяч россиян, но юристы видят в ней некоторые риски. Какие именно? Подробности — у Григория Колганова.

В Советском Союзе вся земля считалась государственной. Работникам колхозов, фабрик и заводов участки и дома попросту раздавали, причем часто на праве бессрочного, то есть пожизненного пользования. Сейчас это создает немало проблем: владельцы такой недвижимости или чаще их наследники не могут оформить в собственность имущество.

Росреестр намерен ситуацию изменить, для чего выложил на общественное обсуждение соответствующий законопроект, рассказал “Ъ FM” замруководителя федеральной службы Алексей Бутовецкий: «Поскольку дома распределялись при фабриках, заводах, совхозах, колхозах, люди их оформить не могут, у них, как правило, нет документов о правах на землю. Вторая вещь — например, у бабушки огород был в постоянном бессрочном пользовании. Она умерла, и земля к наследникам не переходит, потому что право постоянного бессрочного пользования не наследуется. Мы предложили, все это считать правом собственности».

Свою инициативу в Росреестре называют «дачной амнистией 2.0». Отчасти проблему с регистрацией недвижимости с советскими корнями решается с помощью первой «дачной амнистии», но доказывать права приходится через суд. Новый, практически автоматический порядок должен пойти на пользу многим жителям столичного региона, где этот вопрос до сих пор стоит довольно остро, рассуждает член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров, опираясь на собственную практику.

Станут ли единым объектом недвижимости жилой дом и земля под ним Читать далее

Но земля в Москве и вокруг нее золотая, так что нельзя исключать злоупотреблений со стороны чиновников. «Практически каждая третья ситуация связана с тем, что у людей документы еще 1980-х годов. Достаточно много ситуаций с Новой Москвой.

В области до этих изменений единственным вариантом было признание своих прав на землю через суд.

Не исключаю, что будут единичные случаи, связанные с тем, что кто-то из чиновников скажет: нет, в данной ситуации невозможно применение нового законодательства, и я отказываю»,— говорит Уваров.

В Росреестре готовятся к десяткам тысяч обращений о признании права собственности, если инициатива ведомства станет законом. Чтобы воспользоваться новым порядком, нужно будет подать заявление и приложить какую-нибудь бумагу, подтверждающую факт владения имуществом — например, документ об оплате коммунальных услуг или технической инвентаризации. Если речь о доме, то он должен находиться в границах населенного пункта на государственной или муниципальной земле.

Но такая простота может обернуться злоупотреблениями уже со стороны особо «предприимчивых» заявителей, предупреждает руководитель практики «Земля. Недвижимость. Строительство» московской коллегии адвокатов Prolegals Александр Мачнев: «Недобросовестный застройщик может притягивать новые объекты к старым документам архивным, которые не позволяют однозначно установить технические параметры, внешний вид этого объекта, и это продается в таком виде. А в дальнейшем проводится экспертиза, устанавливаетcя, что объект построен в 2002 году, и тогда может попасть сам покупатель».

И все же собеседники “Ъ FM” признают, что подобные случаи, если и будут, то единичными, но в целом от инициативы Росреестра больше пользы, чем вреда. Впрочем, многим владельцам советского имущества даже такой упрощенный порядок может оказаться не по карману, говорит управляющий партнер «Содружества земельных юристов» Денис Литвинов: «Не регистрируя права на подобные объекты, можно уклоняться от налогообложения. Если мы говорим о необходимости регистрации прав на дом, то в любом случае нужно готовить технический план, для этого вызывать специалистов и платить им за подготовку документа. При регистрации прав на земельный участок нужно устанавливать его границы, и для этого тоже вызывать специалистов.

То есть для определенной категории лиц выбор, идти регистрировать недвижимость или нет, упирается в финансовый вопрос».

Как говорят юристы, гражданам, которые захотят воспользоваться упрощенным порядком оформления советского наследия, важно удостовериться, что на их дом или землю нет других претендентов. Во всех спорных случаях вопрос регистрации имущества придется решать через суд.