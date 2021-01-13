Поправки отрегулируют вопросы собственности

Жилой дом и земля под ним станут единым объектом недвижимости. Им будет присваиваться общий кадастровый номер. Это должно снизить бюрократическую нагрузку на граждан при оформлении собственности, заявил в интервью «Российской газете» глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников. По его словам, депутаты скоро завершат работу над соответствующими поправками в Гражданский кодекс. Уточняется, что предусмотрен некий переходный период, в течение которого будут действовать и нынешний — раздельный подход, и новый — объединенный, а также прежний порядок кадастрового учета и налогообложения.

“Ъ FM” спросил у профильных юристов, какие проблемы решает такое нововведение и пойдет ли на пользу гражданам? Руководитель практики «Недвижимость. Земля. Строительство» юридической фирмы Vegas Lex Игорь Чумаченко полагает, что новая норма лишь усложнит жизнь собственникам жилья, порождает множество новых вопросов.

«Нет проблем, если один объект находится на одном земельном участке, соответственно, продается все вместе. Сложности возникают, когда в частной собственности на земельном участке у лица находится несколько домов или несколько зданий нежилых. Если продается один из этих домов или одно из зданий, возникает вопрос о необходимости выделения под ним земельного участка и передачи покупателю. Соответственно, возникает вопрос: какую часть, как определяются границы, кто определяет, каким образом и так далее.

И на сегодня существует такая проблема, и в будущем эта проблема может только усугубиться.

Второй вопрос возникает с кадастровой стоимостью. Она установлена отдельно на земельный участок и отдельно на объекты недвижимости, и эта система должна быть пересмотрена. Более того, на сегодня земельный участок под многоквартирный дом не является объектом налогообложения, то есть собственники квартир не платят налог на землю. А что будет происходить, когда это будет единый объект? Нет такой уверенности, что нововведение не повлечет увеличение кадастровой стоимости», — отметил Игорь Чумаченко.

По закону, многие постройки на дачных и садовых участках необходимо регистрировать как отдельные объекты недвижимости и платить за них налоги. Норма вызвала немало критики у граждан, которые столкнулись со сложностями в оформлении этого имущества. Власти даже вынуждены были ввести так называемую дачную амнистию — упрощенный порядок регистрации объектов. Однако некоторые проблемы, как пишут СМИ, все-таки остались.

И концепция единого объекта недвижимости в их решении не поможет, зато позволит дачникам немного сэкономить, говорит управляющий партнер «Содружества земельных юристов» Денис Литвинов: «Я не думаю, что эта история будет второй “дачной амнистией”. Заходить с той стороны, что превращение земельного участка и всего того, что на нем расположено, в единый объект, допустим, позволит регистрировать те дома, которые сейчас нельзя зарегистрировать, потому что они не соответствуют тем или иным строительно-техническим нормам, противопожарным, или дом возведен уже без разрешения на строительство, это немножко не об этом.

Единственное, я думаю, что для дачников положительный эффект будет экономический. Сейчас дачник, чтобы опять же не попасть под ответственность за уклонение от уплаты налога на имущество, потому что дроны, действительно, летают уже, вынужден сейчас регистрировать право на один жилой дом, на все свои хозяйственные постройки, баню, это большое количество бумаг, большое количество описаний. Соответственно, когда будет единый объект недвижимости, все будет в рамках одного действия, и, соответственно, меньше нужно будет платить государственную пошлину за регистрацию первичную или за регистрацию перехода права».

Концепция единства дома и земли под ним — распространенная мировая практика, она применяется в ведущих западных странах, отмечают специалисты. Однако в российских реалиях бюрократическая нагрузка на граждан может напротив вырасти, считает адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Федор Жуков, к тому же нововведение дает простор для мошенничества.

«Концепция правильная, я, как всегда, боюсь последствий от практического внедрения. Потому что это новые базы, это новые подзаконные акты.

Что касается возможных злоупотреблений со стороны каких-то там мошенников, наверное, они будут.

Какие-то, наверное, кадастровые инженеры будут людей, особенно пожилого возраста, обзванивать, говорить, что вам срочно нужно оформить ваше здание и участок как единый объект, давайте быстрее, а то право собственности прекратится. Злоупотребления будут, и суды тоже», — уверен адвокат.

Также в думском комитете по законодательству готовятся поправки в Гражданский кодекс, которые отрегулируют отношения между соседями. В частности, будут разъяснены права граждан, если они страдают от дыма или шума со смежного участка, либо соседний дом загораживает жилище от солнца.

Григорий Колганов