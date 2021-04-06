Главные новости к утру 6 апреля

России стоит воздержаться от эскалации на востоке Украины, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. При этом он добавил, что Вашингтон готов к диалогу с Москвой относительно ситуации в регионе. Ранее США попросили РФ объяснить, что происходит на границе с Украиной. О развитии событий

В России выявили 81 случай заражения британским штаммом COVID-19 и шесть — южноафриканским. Такие цифры привела глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, все эти случаи завозные. О распространении мутаций

КНДР отказалась от участия в Олимпийских играх в Токио. Такое решение власти Северной Кореи объяснили желанием защитить своих атлетов от пандемии коронавируса COVID-19. О предстоящих Играх

Российская компания «КосмоКурс» закрывается, сообщил ее генеральный директор Павел Пушкин. Основной причиной ликвидации компании он назвал бюрократические преграды. «КосмоКурс» занималась созданием первого в России частного космодрома. О проекте

Правительство РФ подготовило проект распоряжения о выделении Минсельхозу 9 млрд руб. на возмещение производителям сахара и подсолнечного масла части затрат. Проект о субсидиях разработал Минсельхоз. О разработке механизма ранее сообщал “Ъ”. Субсидии будут распространяться на производителей, подписавших ценовые соглашения с ритейлерами. О механизме

О предстоящих 6 апреля важнейших событиях — в анонсах “Ъ”.