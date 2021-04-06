США призвали Россию воздержаться от эскалации на востоке Украины

России стоит воздержаться от действий, которые могут привести к усилению конфликта на востоке Украины, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. При этом он добавил, что Вашингтон готов к диалогу с Москвой относительно ситуации в регионе.

«Мы призываем Россию воздерживаться от действий по эскалации»,— сказал журналистам господин Прайс (цитата по Reuters). Сообщения о передвижении российских войск на границе с Украиной и в Крыму он назвал «заслуживающими доверия».

Несколько часов назад Нед Прайс сообщил, что США попросили Россию объяснить, что происходит на границе с Украиной. Действия со стороны России в регионе он назвал провокациями. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что последние действия России бросают вызов безопасности всей Европы. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что передвижение российской армии ни у кого не должно вызывать «ни малейшей обеспокоенности», так как «Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира», в том числе для Украины.

Напомним, 3 апреля специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о резком росте нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Киев заявил о масштабном стягивании российских войск к украинским границам. Свою обеспокоенность ситуацией в регионе уже высказали ФРГ, Франция и Великобритания.

Об обострении конфликта — в материале “Ъ” «Если завтра Донбасс».