Планировавшая заниматься космическим туризмом компания «КосмоКурс» объявила о ликвидации

Российская компания «КосмоКурс» закрывается, сообщил «РИА Новости» ее генеральный директор Павел Пушкин. Основной причиной ликвидации компании он назвал бюрократические преграды. «КосмоКурс» занималась созданием первого в России частного космодрома.

«Компания ликвидируется, работникам объявлено о сокращении»,— сказал господин Пушкин. Он уточнил, что на момент закрытия на предприятии работали 50 конструкторов ракетно-космической техники.

По его словам, компания столкнулась с непреодолимыми трудностями с согласованием требований к проекту космодрома с местными властями и невозможность получения от Минобороны РФ необходимой нормативной документации для проектирования суборбитальной туристической ракеты. Месяцем ранее стало известно, что компания приостановила работы по созданию космодрома. Тогда руководство компании также заявляло, что реализации проекта мешает бюрократия.

В пресс-службе «Роскосмоса» агентству сообщили, что госкорпорация намерена сохранить этих сотрудников. «Руководство "Роскосмоса" в курсе той ситуации, которая сложилась вокруг компании "КосмоКурс". Сейчас ведутся консультации с одним из научных учреждений, входящих в периметр "Роскосмоса", о включении в его состав уникального коллектива»,— сказали в госкорпорации.

Компания «КосмоКурс» была создана в 2014 году для разработки ракетно-космической техники и предоставления услуг туристических суборбитальных полетов. После получения от «Роскосмоса» лицензии на космическую деятельность, компания объявила о планах создания космодрома под Нижним Новгородом. Первый запуск с космодрома планировалось провести в 2025 году. Предполагалось, что время полета составит 15 минут, из них в невесомости пассажиры смогут провести 5-6 минут. Стоимость билета составит около $ 200-250 тыс. В 2020 году компания участвовала в конкурсе на создание ракеты-носителя.

Павел Пушкин о планах компании — в материале “Ъ” «“Такой объект строится в истории России и СССР впервые”».