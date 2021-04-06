Главные анонсы 6 апреля

Пройдет пленарное заседание Госдумы. В повестке дня, помимо прочего, законопроект об увеличении максимально допустимого числа кандидатов в общефедеральной части партсписков на выборах в Госдуму с 10 до 20 человек. Его внесли депутаты от ЛДПР еще в 2019 году. Подробнее

Мещанский районный суд Москвы начнет рассмотрение по существу дела совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда. Их обвиняют в создании органеизованного преступного сообщества, а также в хищениях и растратах при реализации крупных проектов около 11 млрд руб. Подробнее

Мещанский суд продолжит рассматривать дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви. Его обвиняют в растрате 2,5 млрд руб. Подробнее

В Вене состоится заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе. США готовы смягчить санкции, если Иран приостановит некоторые виды деятельности в ядерной сфере. В то же время, Вашингтон хочет усовершенствовать сделку. Подробнее

В Ереване суд огласит решение по ходатайству о прекращении уголовного преследования бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Он и другие фигуранты обвиняются в «свержении конституционного строя». Подробнее