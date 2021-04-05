Песков: передвижение армии России не угрожает другим странам

Подразделения российской армии передвигаются по территории страны в тех направлениях, в которых считают нужным для обеспечения безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, перемещение войск не представляет угрозы ни для одной страны мира, в том числе и для Украины.

«Никто не блуждал и не блуждает. Российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным. Для обеспечения надежной безопасности нашей страны»,— сказал господин Песков во время пресс-колла. Ему рассказали о передвижении военных по Ростовской области с заклеенными номерами, спросив, почему российская армия стала «стеснительной» на территории страны и не «заблудится ли она, как в 2014 году».

Он уточнил, что передвижение российской армии ни у кого не должно вызывать «ни малейшей обеспокоенности», так как «Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира», в том числе и для Украины. Ранее пресс-секретарь сообщал, что Россия перемещает войска на своей территории и на свое усмотрение для обеспечения безопасности границ, так как там идет «повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран».

Господин Песков также сказал, что не сомневается в достоверности данных самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) о гибели ребенка в Донбассе. При этом он уточнил, что подтверждения этой информации у Кремля нет. По информации ДНР, 5-летний ребенок погиб после того, как беспилотник сбросил самодельную бомбу.

Подробнее об обострении ситуации в Донбассе — в материале “Ъ” «Если завтра Донбасс».