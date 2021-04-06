Грача не вызывали

Суды продолжают последовательно поддерживать авиакомпании в спорах с аэропортами по итогам случаев столкновения самолетов с птицами. Так, Арбитражный суд Башкирии взыскал с аэропорта Уфы 17 млн руб. в пользу «Аэрофлота» по итогам столкновения Airbus А320 с грачом. Аэропорт собирается обжаловать решение. По мнению экспертов, подобные споры стимулируют операторов аэропортов усиливать орнитологическую защиту.

Арбитражный суд Башкирии 2 апреля постановил АО «Международный аэропорт Уфа» (МАУ; принадлежит властям Башкирии) выплатить суммарно около 17 млн руб. по иску «Аэрофлота», полностью удовлетворив требования перевозчика. В эту сумму «Аэрофлот» оценил убытки после инцидента 9 августа 2017 года, когда Airbus А320, следовавший в Шереметьево, при взлете в Уфе столкнулся с птицей, повредившей двигатель.

В 2020 году, по данным Росавиации, было зарегистрировано 765 случаев столкновения птиц с самолетами, из них 48 — признаны инцидентами.

Это почти вдвое меньше, чем годом ранее (более 1,3 тыс. случаев). Вопрос орнитологического обеспечения аэропортов особо остро встал именно в 2019 году, после того как Airbus A321 «Уральских авиалиний» (U6178 Москва—Симферополь) совершил жесткую посадку на кукурузном поле после попадания в большую стаю сизых чаек. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа, за помощью к медикам обратились 75 человек, жертв удалось избежать.

Андрей Калмыков, гендиректор «Победы», 6 июля 2016 года Практически ни один аэропорт не соблюдает правила. Мы каждую неделю фиксируем столкновение с птицами в районе аэродромов. Рано или поздно это плохо закончится

Инцидент в Уфе расследовала комиссия Росавиации и Ространснадзора, придя к выводу, что столкновение самолета с птицей «носит случайный характер» и аэропорт не нарушал воздушное законодательство. Представители аэропорта называли перелет грача «случайным, неконтролируемым природным фактором».

Суд же не увидел доказательств работоспособности оборудования для отпугивания птиц в день столкновения и не посчитал доказанным, что оно было правильно установлено. Там пришли к выводу, что авиаузел не обеспечил орнитологическую безопасность полетов, в частности не выполнил рекомендации орнитологов, проводивших обследование за два года до инцидента.

Те советовали установить на ограду аэропорта дополнительные приспособления и высадить параллельно взлетным полосам липы, дубы и несколько рядов плодовых деревьев. Кроме того, сотрудники аэропорта не предупредили экипаж о перелете грача, хотя в тот день в авиагавани была сложная орнитологическая обстановка, посчитал суд, сообщение о перелете птиц в зоне взлетной полосы поступило в аэропорт через службу автоматической передачи информации ATIS за полтора часа до полета, но не было внесено в специальный журнал.

В пресс-службе аэропорта Уфы сказали “Ъ”, что не согласны с решением и будут его обжаловать. «По итогам проверки АО МАУ Росавиацией установлено, что все необходимые мероприятия по обеспечению орнитологической безопасности полетов в аэропорту Уфа выполняются в полном объеме»,— отметили там.

В случае если суды всех инстанций встанут на сторону «Аэрофлота», аэропорт обратится за выплатой страхового возмещения в СОГАЗ.

Последним крупным взысканием с аэропорта по подобному инциденту было 2,9 млн руб., которые аэропорт Симферополя должен возместить «Уральским авиалиниям». Позицию аэропорта о том, что птиц привлекает полигон отходов, расположенный в 15 км от аэропорта, суд не стал учитывать. Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев напоминает, что «Аэрофлот» и другие авиакомпании регулярно и в основном успешно судятся с операторами аэропортов из-за столкновений самолетов с птицами. По его мнению, судебные споры стимулируют операторов аэропортов усиливать меры по орнитологической защите и страховать свою ответственность перед перевозчиками.

Дарья Кучеренко, Уфа