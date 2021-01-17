Страна Вакциндия

Вторая по численности населения и числу зараженных коронавирусом страна мира — Индия приступила к массовой вакцинации населения. Старт самой масштабной в истории кампании по вакцинации, в ходе которой уже в ближайшие месяцы будут привиты более 300 млн человек — каждый пятый индиец, дал премьер-министр страны Нарендра Моди. Он призвал сограждан отбросить предрассудки и поверить в эффективность двух используемых на первом этапе вакцин — Covishield британско-шведской компании AstraZeneca и Covaxin индийской компании Bharat Biotech. Индия также намерена стать одним из ведущих мировых центров по производству вакцин от COVID-19, включая российский препарат «Спутник V».

О начале массовой вакцинации населения Индии, в которой проживает 1,4 млрд человек, объявил в субботнем обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. «С помощью вакцинации страна вступает в решающую фазу борьбы с пандемией коронавирусной инфекции»,— заявил господин Моди. В своем обращении, которое транслировали ведущие телеканалы страны, он сделал особый упор на том, что два используемых на первом этапе вакцинации препарата — Covishield британско-шведской компании AstraZeneca и Covaxin индийской компании Bharat Biotech — были произведены на предприятиях местной фармацевтической промышленности, пройдя до этого тщательную проверку в индийских медицинских ведомствах.

«Держись подальше от слухов. Наши разработчики вакцин имеют всемирный авторитет. Спасительные вакцины, предоставляемые 60% детей во всем мире, производятся в Индии»,— отметил премьер, по словам которого «работа над другими вакцинами также продвигается быстрыми темпами».

Напомним, что в настоящее время клинические испытания на разных стадиях в Индии проходят еще несколько препаратов, в том числе российская вакцина «Спутник V».

Торжественная церемония открытия «большого сезона» вакцинации в тот же день прошла в больничном корпусе находящегося в Дели Индийского института по медицинским исследованиям. Первыми гражданами страны, получившими прививки, стали медики из этого института. «Это большой день для человечества, не только для Индии, но и для всех стран: мы шли к этому пять месяцев и подготовили прививочные пункты по всей стране, даже в труднодоступных и неразвитых районах, в племенных зонах»,— сообщил журналистам присутствовавший на церемонии министр здравоохранения и семейного благополучия Индии Харш Вардхан.

Коробка с вакцинами Covishield Фото: Amit Dave, Reuters

Оптимистичный настрой индийских официальных лиц, сделавших ключевую ставку на вакцинацию после того, как пандемию так и не удалось победить в ходе растянувшегося на несколько месяцев локдауна, обусловлен историей проходивших в Индии ранее прививочных кампаний против оспы и полиомиелита. «Мы имеем огромный опыт организации таких кампаний. Это будет самая большая прививочная кампания, которая была когда-либо и где-либо в мире»,— отметил Харш Вардхан.

Накануне начала кампании по вакцинации число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Индии превысило психологическую отметку 10,5 млн человек. И хотя темпы роста числа заболевших с начала года немного снизились, страна по-прежнему занимает второе место в мире по числу заразившихся COVID-19 после США и третье — по числу летальных исходов (после США и Бразилии).

Для проведения кампании по вакцинации Министерство здравоохранения и благосостояния семьи создало онлайн-платформу Co-WIN (COVID Vaccine Intelligence Network), которая будет предоставлять информацию о ходе вакцинации, что должно облегчить работу задействованных в ее реализации служб. Каждый зарегистрировавшийся через приложение Co-WIN будет получать СМС-сообщение с указанием даты, времени и места его вакцинации, что позволит избежать очередей.

Во всех 28 штатах и на 8 союзных территориях было открыто более 3 тыс. прививочных пунктов, и уже в первый день вакцинации прививку от коронавируса получили более 191 тыс. человек, в основном медики.

«Программа вакцинации основана на принципах приоритетных групп. Медицинские работники как в государственном, так и в частном секторах получат вакцину в первую очередь»,— говорится в заявлении пресс-службы правительства Индии, ответившей, что в первый эшелон также войдут полицейские, военнослужащие, служащие ведомств гражданской обороны. На втором этапе будут вакцинированы люди старше 50 лет и люди с сопутствующими заболеваниями, входящие в круг наиболее уязвимых для коронавируса граждан.

Медработники ждут своей очереди на прививку в медцентре в Мумбаи Фото: Francis Mascarenhas, Reuters

Индийские политики и чиновники в число вакцинируемых на первом этапе не попали. «Политики не входят в первый этап вакцинации, начинающейся 16 января»,— заявил Нарендра Моди, по словам которого члены правительства и работники госаппарата будут ждать прививки в общей очереди.

В целом, как ожидается, к июлю число вакцинированных в Индии должно составить около 300 млн человек. Это означает, что уже через полгода прививку получит каждый пятый индиец.

Как ожидается, число используемых для прививки от коронавируса вакцин уже в ближайшее время будет расширено. Помимо Covishield и Covaxin третий этап тестирования в стране проходят индийская вакцина Zydus Cadila и российский «Спутник V», кроме того, на первом этапе испытаний находятся индийские Biological E и Gennova.

Начавшая кампанию по вакцинации Индия в 2021 году также намерена стать одним из ведущих мировых центров по производству вакцин от COVID-19, включая российский препарат «Спутник V». Согласно докладу базирующейся в Лондоне аналитической компании Airfinity, на который ссылается газета Times of India, в 2021 году Индия станет вторым в мире после США производителем вакцин от COVID-19.

По данным Airfinity, уже сегодня индийская фармацевтическая промышленность располагает мощностями для производства более 3,6 млрд доз шести различных вакцин, в то время как США смогут выпускать 4,8 млрд доз 12 вакцин.

По оценке британской компании, из 3,6 млрд доз вакцин, которые будут выпущены в Индии в этом году, 1,3 млрд доз придется на AstraZeneca, 1 млрд доз — на американский Novavax и 700 тыс.— на «Спутник V». «Индия делает вакцины для всего мира. Наши мощности и возможности для производства вакцины огромны,— заявил агентству ТАСС Харш Вардхан, добавив: — Еще до коронавируса мы обеспечивали поставки разных вакцин для большинства остального мира».

Сергей Строкань