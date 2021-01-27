Кровавые баны

Правительство Индии продемонстрировало решимость покончить с китайским цифровым присутствием в стране, введя запрет на 59 мобильных приложений, включая соцсети TikTok, Baidu и WeChat. Сообщение о блокировке китайских сетей, которые, по мнению индийских властей, могут быть использованы для сбора разведданных, совпало с войной слов, разгорающейся после нового пограничного инцидента в районе перевала Наку-Ла в индийском штате Сикким, где в 1967 году произошел крупный вооруженный конфликт. Таким образом, несмотря на заявления о продолжающихся «конструктивных переговорах» индийского и китайского военных командований по вопросам разведения войск, отношения двух гигантов Азии балансируют на грани нового противостояния.

О том, что правительство Индии удалило с информационного поля страны 59 китайских мобильных приложений, включая популярные TikTok, Baidu и WeChat, сообщила во вторник газета The Times of India со ссылкой на Министерство электроники и информационных технологий. Как следует из публикации, разработчикам китайских приложений уже разосланы официальные уведомления о том, что эти программы навсегда запрещены в Индии как «наносящие ущерб суверенитету и целостности страны, а также безопасности государства и общественному порядку».

Конфликт между индийскими властями и китайскими информационными ресурсами развивался по нарастающей с июня прошлого года, когда Дели временно заблокировал 100 китайских ресурсов, включая TikTok, Baidu Search и Weibo, а также начал расследование в отношении еще 167 программ, заподозрив их в нарушении закона об информационных технологиях.

Индия начала вводить подобные ограничительные меры вскоре после крупнейшего за последние полвека пограничного инцидента в долине реки Галван в Восточном Ладакхе, жертвами которого в ночь на 16 июня стали 20 индийских военнослужащих.

По утверждению индийских властей, их действия против китайских ресурсов были предприняты в ответ на многочисленные обращения пользователей.

Последние жаловались, что китайские мобильные приложения, установленные на операционных системах Android и iOS, собирают персональную информацию о владельцах устройств, а затем передают ее на серверы за пределами Индии.

За последние месяцы разрешить конфликт вокруг китайских приложений так и не удалось. Попытки индийской стороны получить от китайских компаний разъяснения по поводу их метода сбора и обработки персональных данных и снять подозрения в нарушении конфиденциальности информации и безопасности пользователей так и не увенчались успехом: ответа на запрос Дели так и не последовало. В результате показанная им желтая карточка стала красной: после временной приостановки работы китайских приложений в Индии они были изгнаны из страны. Причем публикация об этом в газете The Times of India появилась в один из главных национальных праздников — День республики (26 января 1950 года вступила в силу конституция получившей независимость Индии, провозгласившая ее республикой).

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Запрет на китайские приложения был введен на фоне новой войны слов, разгоревшейся между сторонами после произошедшего в понедельник в районе перевала Наку-Ла в индийском гималайском штате Сикким столкновения между солдатами пограничных сил Индии и Китая.

Именно на перевале Наку-Ла, который соединяет индийский Сикким с китайским Тибетом, осенью 1967 года произошел самый крупный после войны 1962 года пограничный конфликт между Индией и Китаем с применением тяжелых вооружений, продолжавшийся несколько дней.

На этом фоне произошедший в понедельник инцидент в Наку-Ла выглядит мелкой стычкой, которая обошлась без жертв.

По данным индийских СМИ, ссылающихся на военные источники, драка пограничников, в ходе которой были ранены 20 китайских и 4 индийских солдата, произошла после того, как китайские военнослужащие предприняли попытку вторжения на индийскую территорию в Сиккиме. По взаимной договоренности, соблюдаемой не одно десятилетие, стрелковое оружие стороны не применяли, что позволило избежать жертв.

Между тем ведущая китайская англоязычная газета Global Times назвала появившиеся в индийских СМИ сообщения о ранении 20 солдат Народно-освободительной армии Китая (НОАК) «ложными». А официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в понедельник сообщил, что он «не располагает информацией» об инциденте. Впрочем, это не помешало ему «призвать индийскую сторону избегать действий, способных привести к эскалации и осложнить ситуацию вдоль границы».

Несмотря на то что последний инцидент в Сиккиме выглядит не более чем ЧП местного масштаба, обращает на себя внимание вот какой факт. Столкновение произошло сразу после того, как представители военного командования Индии и Китая встретились для обсуждения ситуации в пограничных районах и вопросов разведения войск. В девятом за последние месяцы раунде 15-часовых переговоров, который проходил на пограничном посту Молдо, приняли участие командующий 14-м корпусом сухопутных войск Индии генерал-лейтенант Менон и командующий Южным Синьцзянским военным округом НОАК генерал Лю Лин. «Стороны провели искренний и глубокий обмен мнениями относительно развода войск вдоль линии фактического контроля. Стороны согласны, что эта встреча имела позитивный, практический и конструктивный характер, что способствует дальнейшему укреплению взаимного доверия и понимания»,— говорится в совместном заявлении представителей высшего командования двух стран, сделанном по итогам переговоров. А уже через несколько часов военнослужащие двух стран пошли друг на друга врукопашную.

«Сам по себе диалог военных вряд ли даст результаты. Одновременно с ним должны прилагаться дипломатические усилия»,— пояснил газете Hindustan Times представитель индийского правительства, пожелавший остаться неизвестным. «Ни одна из сторон не желает покидать занимаемые позиции. Маловероятно, что противостояние будет урегулировано в краткосрочной перспективе. Однако переговоры будут продолжаться, так как сторонам важно не терять связь»,— добавил собеседник издания.

Сергей Строкань