И вновь начинается вой

Глава Краснодара Евгений Первышов будет участвовать в выборах депутатов Госдумы. Его решение поддержал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, заявив, что городу необходимо попадать в федеральные программы, а мэр кубанской столицы способен отстоять интересы жителей. В случае избрания, господин Первышов станет вторым подряд мэром Краснодара, перешедшим в Госдуму. Политологи считают, что основной причиной его грядущего ухода с поста главы могли стать накопившиеся и нерешенные городские проблемы.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал решение главы столицы Кубани Евгения Первышова баллотироваться в депутаты Государственной думы. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По данным краевых властей, господин Первышов сам обратился к главе Кубани с просьбой поддержать его. Свою позицию он аргументировал тем, что Краснодар значительно расширяется, прирастая новыми жителями, и для создания максимально комфортной среды нужен серьезный финансовый ресурс.

«Нужны новые социальные объекты и очистные сооружения, городу требуется большая поддержка на федеральном уровне. Хотел бы попробовать свои силы в качестве кандидата в депутаты Государственной думы», - заявил Евгений Первышов.

Вениамин Кондратьев в свою очередь отметил высокий профессионализм Евгения Первышова, его управленческие качества, а также обратил внимание, что за время работы мэр Краснодара успел погрузиться с проблемы города и что его уважают жители.

«Вы способны отстоять интересы горожан на федеральном уровне. Краснодар должен попадать в федеральные программы, только так мы сможем обеспечить финансирование необходимых для города изменений. И если вы станете депутатом Госдумы, сможете эту ситуацию исправить», - подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Евгений Первышов был назначен исполняющим обязанности главы Краснодара в ноябре 2016 года. За неделю до этого предыдущий глава города Владимир Евланов назначил его первым вице-мэром. 8 декабря того же года депутаты гордумы Краснодара единогласно утвердили господина Первышов в должности мэра.

В случае избрания депутатом Госдумы Евгений Первышов станет вторым подряд главой Краснодара, который продолжит свою работу в федеральном парламенте. В сентябре 2016 года экс-глава города Владимир Евланов выиграл выборы по Краснодарскому одномандатному избирательному округу №46, набрав 50,52% голосов избирателей.

В декабре во время брифинга по итогам 2020 года Евгений Первышов заявлял, что не планирует участвовать в выборах депутатов Госдумы. «Я сразу скажу — это неправда. Я в Государственную думу не собираюсь», - заявлял он.

Собеседник в мэрии Краснодара рассказал “Ъ-Кубань”, что Евгений Первышов лично принял решение идти в Госдуму, так как понимает, что главные проблемы Краснодара можно решить только на федеральном уровне. Сам глава Краснодара в Telegram-канале заявил, что до подведения итогов выборов продолжит свою работу на посту главы города.

Президент Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный считает, что и Евгений Первышов, и Владимир Евланов оба достаточно активно начинали свою работу, вели ее достаточно эффективно, однако к концу полномочий у обоих накопилось достаточно много нерешенных проблем.

«Евгений Первышов начинал достаточно неплохо. Импонировала его открытость, он не боялся разговаривать с людьми. На начальном этапе у него получалось решить вопросы, которые не решались при «позднем» Евланове. Но, к сожалению, обострение социальных проблем в городе растет чуть ли не в геометрической прогрессии, и мы видим по ситуации в городе, что нужна новая идея и новая команда, чтобы сделать город настоящей столицей Юга», - считает он.

В качестве примера он привел медленное строительство школ, детских садов, дорог, а также развитие транспортной инфраструктуры и проблемы города «с точки зрения классической урбанистики».

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что с большой долей вероятности причиной отставки Евгения Первышова мог стать личный конфликт с Вениамином Кондратьевым.

«Видимо это почетная ссылка. Для пенсии Первышов еще слишком молод. Возможно, вышел из доверия, а, может, скамейка запасных мала, и есть уверенность, что Первышов точно сможет избраться. Какая кошка между мэром и губернатором пробежала не знаю, но внешне похоже на желание избавиться», - прокомментировал он.

Один из политологов в беседе с “Ъ-Кубань” на условиях анонимности выразил недоумение столь ранними сроками объявления об именно об уходе с поста мэра для участия Евгения Первышова в думских выборах. Собеседник считает, что таким образом всю дальнейшую работу его команды практически сделали «хромой уткой» неоправданно рано и «можно было просто возглавить список, а об уходе объявить позже». Политолог считает именно этот факт интересным.

В пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» (Евгений Первышов – секретарь Краснодарского местного отделения ЕР) рассказали, что пока не получали от главы краевого центра заявлений на регистрацию в качестве кандидата. «Сейчас проходит регистрация кандидатов на предварительное голосование, и господин Первышов, по своему желанию, может пойти по списку, либо пойти по одномандатному округу, либо подать документы и туда, и туда», - прокомментировали в партотделении.

Геннадий Подлесный считает, что у Первышова высокие шансы пройти в Госдуму. По его мнению, глава Краснодара даже может возглавить список кандидатов от «Единой России», в случае, если от этой возможности откажется Вениамин Кондратьев.

Алексей Белянин