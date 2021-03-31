Госдеп обвинил Россию в существенных нарушениях прав человека

Госдеп США утверждает, что власти России «грубо вмешиваются» в частную жизнь граждан и занимаются «политически мотивированные репрессиями», а российские силовики допускают многочисленные нарушения прав человека. Об этом говорится в ежегодном докладе американского ведомства о состоянии прав человека в мире.

Госдеп считает, что в России действует «высокоцентрализованная авторитарная политическая система, в которой доминирует президент Владимир Путин», а Госдума и Совет федерации «не имеют независимости от исполнительной власти». По данным американского ведомства, во время думских выборов 2016 года и президентских выборов 2018 года были отмечены случаи «вмешательства правительства и манипулирования избирательным процессом», в том числе с помощью отстранения значимых кандидатов от оппозиции. Прошедшее в прошлом году 1 июля общенациональное голосование по поправкам к Конституции РФ «не соответствовало международно признанным избирательным стандартам», убеждены в американском ведомстве.

Как считает Госдеп, в России есть «существенные проблемы с соблюдением прав человека». В числе нарушений американские власти называют:

внесудебные казни в Чечне, преследования в республике геев и лесбиянок, применение местными сотрудниками правоохранительных органов «повсеместных пыток», которые иногда заканчивались смертью, а иногда сопровождались сексуальным насилием;

«суровые и опасные для жизни» условия содержания в тюрьмах, их переполненность; произвольные аресты и задержания, иногда по политическим или религиозным мотивам; «политически мотивированные репресии» против лиц, покинувших Россию:

«грубое произвольное вмешательство» в частную жизнь; строгое подавление свободы слова и СМИ, в том числе с использованием закона об экстремизме и других законов «для преследования мирного инакомыслия и религиозных меньшинств»;

насилие над журналистами; блокировка и фильтрация интернет-контента, запрет на анонимность в сети;

«жесткое подавление» права на мирные собрания;

«жесткое подавление» свободы ассоциаций, в том числе с помощью «чрезмерно ограничительных законов» об иностранных агентах и нежелательных иностранных организациях;

жесткие ограничения свободы вероисповедания;

принудительное возвращение беженцев;

неспособность граждан сменить власть в стране «мирным путем» с помощью свободных и справедливых выборов; жесткие ограничения на участие в политическом процессе, в том числе невозможность кандидатов от оппозиции занимать госдолжности и проводить политические кампании, неспособность гражданского общества контролировать избирательные процессы;

«широко распространенная» коррупция на всех уровнях и во всех ветвях власти;

отсутствие ответственности за насилие в отношении женщин; принудительные аборты и стерилизация;

торговля людьми;

преступления, связанные с насилием или угрозой насилия в отношении инвалидов, представителей этнических меньшинств, а также лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов.

«Правительство не приняло адекватных мер для выявления, расследования, судебного преследования или наказания большинства должностных лиц, совершивших злоупотребления, что привело к созданию атмосферы безнаказанности»,— говорится в докладе.

Отдельно Госдеп пишет об оккупации и предполагаемой аннексии Россией украинского Крымского полуострова. По мнению американских властей, действия РФ «оказали значительное и негативное влияние на ситуацию с правами человека» в Крыму, а российские военные допускали «многочисленные злоупотребления» в Донбассе.

Как утверждает Госдеп, есть информация, что российское правительство или связанные с ним люди «совершили или пытались совершить произвольные или незаконные убийства». Госдеп вспоминает и о предполагаемом отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. «По достоверным сведениям, сотрудники ФСБ России использовали нервно-паралитическое вещество, чтобы отравить Навального. Блок промышленно развитых демократий и страны НАТО осудили отравление Навального и призвали Россию привлечь виновных к ответственности. <…> Российские власти заявили, что нет оснований для возбуждения уголовного дела по факту отравления, несмотря на просьбы Навального об этом»,— отмечается в докладе.

Напомним, отношения России и США обострились в марте после слов американского президента Джо Байдена, назвавшего Владимира Путина «убийцей». Кремль расценил это как оскорбление главы государства, а сам господин Путин ответил: «Кто как обзывается, тот так и называется». Посла России в США отозвали в Москву для консультаций. Сейчас администрация США пытается отыграть назад скандал в отношениях с РФ: Джо Байден призвал партнеров по ЕС «иметь дело, считаться» с Россией и пригласил Владимира Путина на апрельский саммит по климату. Посол США в РФ Джон Салливан сообщил, что не намерен покидать Москву. Эти сигналы не остались незамеченными в России: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил удовлетворение тем, что в США наступает «ремиссия в русофобских припадках».

Подробнее об отношениях двух стран — в материале “Ъ” «Джо Байден расчищает канал Москвы».