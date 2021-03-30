Биометрию загрузят в приложение

Россиянам предложат сдать биометрические данные не выходя из дома. Технологию до конца года хочет внедрить «Ростелеком». Сдать образцы голоса или отправить изображение лица можно будет через специальное приложение. Оно работает с 2018 года, но сейчас пользоваться им могут только те, кто поделился данными в банке или МФЦ. Дистанционная сдача биометрии не поможет открыть счет или оформить кредит, уточняют в «Ростелекоме». Для этого по-прежнему нужно подтвердить свою личность очно.

Зачем тогда сдавать данные через телефон? Замдиректора компании «Битрикс24» Сергей Кулешов считает, что это поможет получать услуги, не связанные с финансами или чувствительными данными. Кроме того, дистанционная сдача данных повысит популярность биометрической системы.

«Я так понимаю, что это некий аналог неподтвержденной записи на госуслугах. Какие-то сервисы будут доступны в случае сдачи биометрии. Это вполне нормальная практика и самое главное — она поможет подтолкнуть людей к тому, чтобы чаще и больше использовать эту систему, например, для получения справок, выписок со счета, которые не представляют из себя серьезную тайну или не предполагают принятие серьезных решений по распоряжению средствами. Мы говорим не только о госуслугах, но и о других сервисах, в том числе банковских.

Единая биометрическая система будет давать возможность авторизоваться не только в ней и на портале, но еще и в других организациях, которые заказывают удаленные услуги.

Угрозы, конечно, есть, но если мы посмотрим на то, как, например, работает каршеринг, то он полностью удаленно идентифицирует человека, и, в общем, компании такого рода готовы нести ответственность за подобные риски. Данные у них застрахованы или обеспечены какими-то ресурсами. Сдавая биометрию в таких сервисах, мы же делаем селфи с паспортом, отправляем фото самого паспорта и так далее — это все в итоге проверяет человек. И если предоставленные данные выглядят убедительно, то все в порядке. Здесь будет похожая ситуация»,— говорит Кулешов.

За три года к Единой биометрической системе «Ростелекома» подключились меньше 200 тыс. россиян. И дистанционный обмен данными вряд ли заинтересует пользователей, считает гендиректор компании-разработчика систем безопасности Intems Алексей Титов. По его словам, люди до сих пор не понимают, зачем сдавать биометрию. А с ней при этом связаны большие риски: «Сейчас выбор услуг, которые могут предоставить ЕБС и банки, не очень велик — это открытие счета, получение кредита — в общем, все то, что мы делаем крайне редко. Мне кажется, это самая большая причина, почему до сих пор единая биометрическая система не пользуется популярностью. Люди не видят в этом пользы, а риски могут возникнуть вполне реальные.

Самая большая угроза — это так называемые deepfake — изображения, которые синтезируются с помощью искусственного интеллекта, и никто не объясняет, каким образом ЕБС собирается с ними бороться.

Мошенники уже активно берут эту историю на вооружение. Еще в 2019 году The Wall Street Journal писал о том, что у британской компании выманили $243 тыс., правда, там использовался синтез голоса, но тем не менее это реальная схема. Приложение не добавляет никакой дополнительной ценности. Есть, например, сервис, который позволяет с помощью смартфона оплачивать покупки на кассе, и его популярность серьезно взлетела в России, как только такая возможность появилась. Сначала этим баловались только энтузиасты, а сейчас значительная часть людей оплачивает покупки телефоном, и это не нужно было каким-то образом пропагандировать, ведь это удобно. А ЕБС, хотя я экономически активный человек, генеральный директор компании, мне не нужна, просто потому что есть гигантские риски и нет никакой пользы. Опять-таки существует много банковских приложений, услуг, благодаря которым можно открыть карту без посещения кредитной организации».

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На активном внедрении биометрии настаивают в Минцифры. По данным “Ъ”, там хотят, чтобы к концу следующего года свои данные сдал каждый второй россиянин. То есть количество «слепков» в базе увеличилось с 200 тыс. до 70 млн.

Илья Сизов