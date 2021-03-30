Жертва «скопинского маньяка» пожаловалась на него в Следственный комитет

Одна из потерпевших по делу «скопинского маньяка» Виктора Мохова Екатерина Степанова (в девичестве Мартынова) написала заявление в Следственный комитет России (СКР) с требованием возбудить в отношении него новое уголовное дело. Об этом она рассказала “Ъ”.

По словам женщины, Мохов пытался добавить ее в друзья во «ВКонтакте». Она хочет добиться ограничения публичной активности маньяка, который, в частности, в интервью Ксении Собчак публично описывал обстоятельства совершения им преступлений, в том числе подробности сексуального и физического насилия и лишения свободы. Мохов также заявлял журналистке, что хочет встретиться с Екатериной Степановой.

Ранее потерпевшая жаловалась на Мохова в прокуратуру Рязанской области и руководителю регионального управления Следственного комитета (СУ СКР) Владимиру Никешкину. Она просила возбудить в отношении маньяка уголовное дело по ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни), поскольку не давала согласия на распространение информации о ее частной жизни. Глава СУ СКР посоветовал ей написать заявление для предоставления госзащиты.

В 2005 году Виктор Мохов был приговорен к 16 годам 10 месяцам лишения свободы за похищение и изнасилование двух девушек-подростков. Он вышел на свободу в начале марта 2021 года, 22 марта на YouTube вышло его интервью Ксении Собчак. СКР начал проверку в связи с публикацией, YouTube ввел возрастное ограничение на просмотр интервью. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев предложил на законодательном уровне запретить осужденным давать интервью в СМИ.

Александр Тихонов, Ярославль